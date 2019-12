Warunki do uprawiania turystyki w Tatrach są bardzo trudne. Na Kasprowym Wierchu leży już 150 cm śniegu. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) odradzają wszelkich wypraw powyżej schronisk. Zagrożenie lawinowe jest znaczne – w Tatrach obowiązuje trzeci stopień.

„Szlaki są nieprzetarte. Przetarte są jedynie szlaki dojściowe do schronisk. W wyższych partiach Tatr niski pułap chmur w znacznym stopniu ogranicza widzialność i utrudnia orientację w terenie, co może być przyczyną pobłądzeń” – czytamy w niedzielnym komunikacie przygotowanym przez pracowników TPN. Zagrożenie lawinowe wzrosło z drugiego do trzeciego stopnia.

W niedzielę sporo turystów wybrało się kolejka linową na Kasprowy Wierch. Po szlakach poruszają się głównie narciarze na nartach turowych, bo głównie taki rodzaj nart umożliwia podchodzenie pod górę. Turystykę narciarską na terenie TPN można uprawiać na szlakach turystycznych oraz szlakach narciarskich.

Tatrzańskie jeziora, w tym Morskie Oko, pokrywa cienka warstwa lodu. Władze TPN przestrzegają przed wchodzeniem na taflę, ponieważ z łatwością może się ona załamać.

Zagrożenie lawinowe trzeciego stopnia oznacza, że wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym, w szczególności na stromych stokach. Możliwe jest także samoistne schodzenie dużych lawin.

Poruszanie się w wyższych partiach gór wymaga bardzo dużego doświadczenia i umiejętności. Niezbędne jest także posiadanie bardzo dużej zdolności do oceny lokalnego zagrożenia lawinowego.

#KRAJ: W takich warunkach ratownicy TOPR szli do turystów, którzy utknęli w rejonie Suchych Czub Kondrackich (Tatry Zachodnie). Foto. Andrzej Mikler/TOPR pic.twitter.com/OqD8yDGvYN — Remiza.pl 🇵🇱 (@Remizapl) December 29, 2019

W Zakopanem już ponad 30 cm śniegu. W Tatrach trzeci stopień zagrożenia lawinowego. TOPR prowadzi równocześnie dwie bardzo poważne akcje ratunkowe w skrajnie trudnych warunkach pogodowych i apeluje do turystów o nie wychodzenie w góry. Więcej https://t.co/yw3iO2pEfY #Tatry pic.twitter.com/BnAEKycfwx — Tygodnik Podhalański (@24tp_pl) December 28, 2019

Źródło: PAP/NCzas.com