Burza po wpisach Pawłowicz. Rzecznik Dudy krytykuje sędzię TK [WIDEO]

Była poseł PiS, a obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego zaatakowała kontrkandydatkę Andrzeja Dudy na Twitterze. Rzecznik prezydenta odciął się od działań Krystyny Pawłowicz.

Krystyna Pawłowicz nie ubiegała się o reelekcję na posła. Parlamentarzystka PiS została za to wybrana na nową sędzię Trybunału Konstytucyjnego.

Nowe stanowisko nie przeszkadza Pawłowicz w angażowaniu się w polityczne spory. W ostatnich swoich wpisach sędzia Pawłowicz zaatakowała kontrkandydatkę Andrzeja Dudy w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.

Kandydatkę Koalicji Obywatelskiej Małgorzatę Kidawę-Błońską nazwała „nieudanym socjologiem z infantylnymi pretensjami do bycia prezydentem”. Swój komentarz zamieściła na portalu społecznościowym Twitter.

Wstydem,proszę pani Kidawy-Błońskiej to jest pani BEZWSTYD;bezwstyd bezkrytycznej marionetki,bezwstyd nieudanego socjologa z infantylnymi pretensjami do bycia „prezydentem”…Litość. — Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) December 22, 2019

Piszę jako sędzia TK zaczepiona chamsko przez wicemarszałek Sejmu panią Kidawę … — Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) December 22, 2019

O komentarz poproszono rzecznika Andrzeja Dudy. Według Błażeja Spychalskiego słowa niedawnej koleżanki partyjnej prezydenta nie powinny paść.

Wcześniej zachowanie Pawłowicz skrytykował odniósł się Kamil Bortniczuk, rzecznik prasowy Porozumienia Jarosława Gowina, a jednocześnie wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

– Uważam to za skandaliczne zachowanie. Uważam, że pani profesor Krystyna Pawłowicz, obejmując tę ważną funkcję, na którą ją jako parlament powołaliśmy, powinna sobie darować tego typu aktywności. Mam absolutnie jednoznaczne stanowisko w tej sprawie – powiedział Bortniczuk w TVN24.

Prawnicy jednoznacznie oceniają wpis sędzi Pawłowicz jako aktywność polityczną, ale nie liczą, że spotka ją za to odpowiedzialność.

– Po pierwsze narusza to bez wątpienia zasadę etyki sędziowskiej i autorytet Trybunału, a po drugie jest to zaangażowanie polityczne, bo taka wypowiedź może być wprost odnoszona do kampanii wyborczej. To nie powinno mieć miejsca – oceniła mec. Sylwia Gregorczyk-Abram z Inicjatywy „Wolne Sądy”.

.@SylwiaGAbram: chyba nikt się nie spodziewał, że @KrystPawlowicz zaprzestanie swojej działalności. Ten wpis zasmucił mnie, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego publicznie wypowiada się w taki sposób, to jest bardzo niedobra praktyka; to był wpis polityczny#gośćRadiaZET pic.twitter.com/vT0KnXvGmF — Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) December 29, 2019

Źródło: TVN 24 / Radio Zet