Daniel Martyniuk. Nowe informacje o synu króla disco-polo

Daniel Martyniuk to syn popularnego muzyka disco-polo Zenka Martyniuka. O młodym mężczyźnie głośno było w pierwszej połowie roku, kiedy zaczęły się pojawiać problemy w jego małżeństwie. Jak obecnie wygląda sytuacja Daniela Martyniuka?

Zenek i Danuta Martyniuk są małżeństwem już od ponad 30 lat. Do ich ślubu doszło w 1989 roku, jak więc nie trudno wyliczyć, w mijającym roku obchodzili okrągłą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jej owocem jest syn, Daniel Martyniuk.

Zenek Martyniuk jest ewenementem, jeżeli chodzi o branżę disco-polo. Popularny muzyk nie afiszuje się z młodymi kobietami, nawet jego teledyski są raczej skromne. Prywatnie od lat związany jest z tą samą kobietą.

Sekret na tak długi związek zdradza sama Danuta Martyniuk. – Na pewno musi być zaufanie, to najważniejsze. A poza tym? Zenek jest dobrym mężem. Ja jestem dobrą żoną. Prosty przepis – mówi w rozmowie z magazynem „Świat i Ludzie”.

Niedawno głośno było także o problemach z synem Zenka i Danuty – Danielem. Wydaje się jednak, że od pewnego czasu wszystko jest na dobrej drodze do pozytywnego rozwiązania.

– Wszystko się wypogodziło, wszystko jest ok. Z czego bardzo się cieszymy. Młodzi są a to w Koninie, a to w Białymstoku, różnie. Ewelina teraz się uczy, na kierunku związanym z administracją, więc Daniel jeździ do niej albo Ewelinka przyjeżdża do nas – zdradza Danuta.

– O, dziś właśnie, gdy tu rozmawiamy, Daniel jedzie do żony. On zresztą też zaczął naukę związaną z komputerami. Wszystko jest w porządku – dodaje żona Daniela Martyniuka.