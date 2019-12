Donald Tusk wróci na wybory prezydenckie? Sensacyjne doniesienia!

Wiele mówiło się o tym, iż Donald Tusk może wrócić na wybory prezydenckie. Okazuje się, że były premier ma wrócić do kraju, by odsunąć Grzegorza Schetynę od władzy i zostać kandydatem w wyborach prezydenckich.

Donald Tusk mimo fatalnych rządów na swym koncie ciągle jest jednym z najbardziej lubianych polityków w Polsce. Nic dziwnego, że to właśnie w nim opozycja upatrywała szans na wygraną w zbliżających wyborach prezydenckich.

Tak się nie stało i w najbliższych wyborach kandydatką Koalicji Obywatelskiej będzie Małgorzata Kidawa-Błońska. Okazuje się jednak, iż były przewodniczący Rady Europejskiej ma plan na powrót do polskiej polityki.

Jak informuje tygodnik „Wprost” Donald Tusk planuje wrócić do kraju, by wygryźć Grzegorza Schetynę, objąć stery w partii i wystartować na urząd Prezydenta Polski. Plan ten rozłożony jest jednak na lata i mowa tu o wyborach prezydenckich w 2025 roku.

Jak twierdzi informator tygodnika Donald Tusk wycofał się z kandydowania ze względu na niepewność pokonania Andrzeja Dudy. Były premier dobrze wie, że ciągle jeszcze działają liczne programy socjalne, nabijające PiS poparcie.

Widać jednak, że przestaje to działać. Nadciągający kryzys gospodarczy może tylko przyspieszyć upadek obecnie rządzącej partii. To właśnie wtedy Tusk ma widzieć swą szansę na powrót do polityki krajowej.

Sam zainteresowany nie wyklucza takiego scenariusza. – Wszystko biorę pod uwagę. Nawet jakieś bardzo czarne scenariusze, nawet i to, co może być za pięć lat, albo i to, kogo może nie być. Tak, biorę to pod uwagę – powiedział.