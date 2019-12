Dwie osoby zginęły w strzelaninie w kościele w Teksasie [FOTO/VIDEO]

Dwie osoby zginęły w strzelaninie, a sprawcę, którego stan określono jako krytyczny, hospitalizowano.

Atak miał miejsce podczas Wieczerzy Pańskiej w Kościele Chrystusowym West Highway na przedmieściach Fort Worth.

Transmisja na żywo ze zgromadzenia kościelnego pokazała mężczyznę, który coś powiedział uczestnikowi z tyłu. Potem napastnik cofnął się, wyciągnął broń zaczął strzelać.

Na miejscu incydentu jest straż pożarna i policja z psami szkolonymi do wyszukiwania ładunków wybuchowych.

Video livestream still from West Freeway Church of Christ shooting – shooter can be seen wearing a black hood of some sort and a rifle. pic.twitter.com/UKuYYT4GEJ

I’m at West Freeway church of Christ now. Tons of police and fire at the scene. About to get some updated info pic.twitter.com/VcXDEtlnGS

— Kaley Johnson (@KaleyAJohnson) December 29, 2019