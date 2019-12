Kierowca cudem uniknął śmierci. Uratował go przypadkowy przechodzień [VIDEO]

Do bardzo groxnego wypadku doszło na trasie Orzechowo-Radostwo, między Dobrym Miastem a Jezioranami, w woj. warmińsko-mazurskim. Dzięki przechodniowi kierowca cudem uniknął śmierci .

Życie kierowcy uratował przypadkowy przechodzień, który zauważył poza drogą auto. Kierowca cudem uniknął śmierci dzięki jego ciekawości.

Do wypadku doszło w niedzielę 29 grudnia około godz. 8 rano. Kierowca audi prawdopodobnie zbyt szybko jechał i na łuku drogi stracił panowanie nad autem. Samochód przekoziołkował, po czym wypadł z drogi.

Autem poza drogą zainteresował się przechodzień. Podszedł bliżej, by sprawdzić, co się stało. Okazało się, że samochód jest doszczętnie rozbity. Zaalarmował natychmiast służby.

Na miejsce wkrótce przyjechało siedem zastępów straży pożarnej. Strażacy stwierdzili, że w środku pojazdu znajduje się nieprzytomny mężczyzna, z którym nie można nawiązać kontaktu. Odwieziono go do szpitala.

Rannego kierowcę znaleziono dopiero koło godz. 13, a więc przebywał on przez 5 godzin w rozbitym aucie przy temperaturze powietrza 0-1 stopni C. Gdyby nie to, że samochód został zauważony przez przypadkowego przechodnia kierowca najprawdopodobniej nie przeżyłby kolejnych godzin.

Źródło: gazetaolsztynska.pl