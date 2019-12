Kobiety nie tyją, kiedy TO jest w odległości 300 metrów od nich

Ciekawe obserwacje naukowców przedstawił naukowy magazyn „International Journal of Hygiene and Environmental Health”. Okazuje się, że kobiety zamieszkujące w pobliżu terenów zielonych rzadziej mają nadwagę bądź są otyłe.

Do takich wniosków na temat nadwagi kobiet doszli hiszpańscy naukowcy. Badacze z The Barcelona Institute of Global Health przeanalizowali dane dotyczące 2354 osób z siedmiu hiszpańskich prowincji.

W badaniu uczestniczyli kobiety i mężczyźni w wieku od 20 do 85 lat. Ankietowe pytania dotyczyły ich wcześniejszego miejsca zamieszkania, stylu życia, masy ciała i wzrostu. Mierzono im obwód bioder i talii oraz pobrano próbki krwi lub śliny.

Nadwagę lub otyłość badanych ustalono za pomocą wskaźnik masy ciała (BMI) i stosunku obwodu talii do obwodu bioder.

Jak się okazało, kobiety mieszkające w odległości mniejszej niż 300 metrów od terenów zielonych mogą być narażone na mniejsze ryzyko nadwagi lub otyłości.

Badanie wykazało silny związek pomiędzy nadwagą lub otyłością u kobiet a brakiem dostępu do miejskich terenów zielonych. W przypadku mężczyzn nie stwierdzono takiej zależności.

„Nie rozumiemy jasno biologicznych przyczyn obserwowanych różnic pomiędzy płciami” – stwierdziła Cristina O`Callaghan-Gordo, autorka badania ISGlobal. „Prawdopodobnie istnieją tłumaczące to zjawisko czynniki społeczne, takie jak różnice w tym, jak mężczyźni i kobiety korzystają z terenów zielonych”.

Naukowcy przebadali także próbki DNA ze śliny i krwi uczestników. Zaobserwowali wyraźnie mniejsze ryzyko otyłości u osób z genetycznymi predyspozycjami do tego schorzenia, które mieszkały do 300 metrów od terenów zielonych. „To odkrycie wskazuje na istnienie interakcji gen-środowisko, które mogą zapobiegać nadwadze – albo ją wyzwalać” – dodaje O`Callaghan-Gordo.

„Badanie to podkreśla ważny wpływ zieleni na ryzyko nadwagi i otyłości u hiszpańskich kobiet. Zrozumienie mechanizmów wyjaśniających to powiązanie jest kluczowe dla planowania skutecznych i udanych interwencji w zakresie zdrowia publicznego” – podsumował Kogevinas. (PAP)