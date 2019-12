Masakra maczetą w domu rabina podczas Chanuki. Liberalne media w USA mają problem [VIDEO]

Nowojorska policja zatrzymała potencjalnego napastnika, który zranił pięciu Żydów maczetą. Do ataku doszło w czasie święta Chanuki, w pobliżu synagogi w Monsey. Liberalne media milczą, ale świadkowie twierdzą, że sprawcą był czarnoskóry mężczyzna.

Nowojorski departament policji poinformował na Facebooku, że „podejrzany uciekł z miejsca zdarzenia, lecz jest już obecnie w areszcie”. Miał zostać złapany w dzielnicy Nowego Yorku – Bronxie.

Szef policji Brad Weidel poinformował, że informację o wydarzeniu otrzymano przed 10 wieczorem w Monsey. Powiedział, że nowojorscy policjanci zlokalizowali pojazd i potencjalnego podejrzanego. Dodał, że do szpitali przewieziono pięć rannych osób.

Miejscowa organizacja Orthodox Jewish Affairs Council poinformowała na Tweeterze, że do ataku nożem doszło w domu chasydzkiego rabina podczas obchodów Chanuki. Jednak inne źródła informują, że zamiast nożem, mężczyzna miał atakować maczetą.

Napastnik zaatakował w obecności kilkudziesięciu osób. Jak podaje policja, wydaje się, że wszystkie osoby poszkodowane to Żydzi. Według „The Israel Link” oraz licznej grupy świadków – napastnik to czarnoskóry mężczyzna.

Stan rannych jest krytyczny

Według tego źródła stan dwóch ofiar jest krytyczny, jedna z nich otrzymała sześć ciosów nożem bądź maczetą.

Jak pisze Reuters, około jedna trzecia mieszkańców hrabstwa Rockland to Żydzi, w tym spora ich część to ortodoksi, którzy żyją w trzymających się na uboczu wspólnotach. Od 13 grudnia policja otrzymała co najmniej osiem doniesień o antysemickich atakach w okręgu nowojorskim.

W 2019 roku Chanuka, Święto Świateł, rozpoczęła się 22 grudnia i potrwa do 30 grudnia.

Liberalne media w USA mają problem w opisywaniu ataku, bo wszystko wskazuje na to, że sprawcą był czarnoskóry, a nie „biały supremacjonista” i zwolennik Trumpa. Fakty nie zgadzają się z ich poglądami? Tym gorzej dla faktów…

Monsey: Surveillance video Shows the suspect of the #Stabbing this night in #Monsey getting into his car after the stabbing attack.#Monsey #Stabbing #MonseyStabbing pic.twitter.com/25ZRpX02N3 — Real Buffing News (@Realbuffingnews) December 29, 2019

Monsey: Videos Of The Monsey stabbing Shows Intence Moments Upon Arrival Of @ChaverimRocklnd & Emergency Personnel. One Suspect In Custody Thanks To @NYPDPBBronx For Locating The Fleeing Suspect. All Victims Are Repeatedly In Stable Condition. #Monsey #Stabbing #MonseyStabbing pic.twitter.com/hCehj69Fs4 — Real Buffing News (@Realbuffingnews) December 29, 2019

