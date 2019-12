Michalkiewicz o życiu pozaziemskim i UFO! „Nie wykluczam” [VIDEO]

Stanisław Michalkiewicz po raz kolejny odpowiadał na pytania swoich fanów. Tym razem zapytano go czy wierzy w życie pozaziemskie i czy rządy ukrywają fakt, że UFO istnieje. Według niego w galaktykach spiralnych życie może istnieć.

Stanisław Michalkiewicz na swoim kanale na YouTube po raz kolejny odpowiadał na pytania internatów. Tym razem zapytano go: Czy sądzi Pan, że istniej życie pozaziemskie?

– Nie wiem czy istnieje życie pozaziemskie. Nie wykluczam jednak tego, że jakieś istnieje. Zwłaszcza, że wszechświat nie jest co prawda nieskończenie wielki, ale jest bardzo duży. Z tego co wiem, galaktyk jest wiele miliardów w kosmosie.

– W takich galaktykach jak galaktyka „Drogi Mlecznej”, czyli galaktykach spiralnych życie może istnieć. Z tego co czytałem w gromadach kulistych najprawdopodobniej nie. Z jakimś tam przyczyn, których teraz nie pamiętam. To mnie jednak uderzyło, że astronomowie wykluczają możliwość istnienia życia, przynajmniej w postaci nam znanej w gromadach kulistych.

– Życie ma wiele takich uwarunkowań, My sobie wyobrażamy, że do życia musi być konieczne światło. A okazuje się, że czasem nie. Są formy życia, np. bakterie, które żyją w środowisku, w którym człowiek by nie przeżył nawet godzinny. W bardzo zasiarczonym np.

– Czy form życia, które istnieją na dnie rowu Mariańskiego. Więc na bardzo wielkiej głębokości. One czerpią energię nie ze słońca, bo przecież tam energia słoneczna raczej nie dociera. Tylko z tak zwanych „kominów” czyli z wulkanicznych otworów, z których wydobywają się gazy gorące, itd. Wokół tych „kominów” wulkanicznych bardzo bujne życie rozkwita. Życie jest, że tak powiem bardzo plastyczne.

