Nie żyje najstarszy nosorożec na świecie

Przez zdecydowaną większość swojego życia Fausta żyła w kraterze Ngorongoro, jednego z siedmiu Naturalnych Cudów Afryki. W 2016 roku, gdy była już niewidoma i nie potrafiła bronić się przed atakami dzikich zwierząt, przetransportowano ją do azylu na terenie parku krajobrazowego Ngorongoro. Już wtedy uznawana była za najstarszy nosorożec na świecie.

– Drapieżne zwierzęta, zwłaszcza hieny, atakowały ją. Powodowały groźne i niebezpieczne rany. Musieliśmy wydostać Faustę z dzikiej przyrody i zapewnić szczególną opiekę – powiedział w rozmowie z BBC dr Freddy Manongi, odpowiedzialny za park w Ngorongoro.

Fausta była rekordzistką jeśli chodzi o długość życia nosorożców. Przeżyła 57 lat. Zmarła z przyczyn naturalnych 27 grudnia br. wieczorem.

Czarny nosorożec wschodni uważany jest za gatunek zagrożony wyginięciem, ale w ostatnich latach liczba zwierząt nieznacznie wzrosła. Szacuje się, że w Kenii, Rwandzie i Tanzanii znajduje się około 750 osobników. Nosorożce żyją średnio od 37 do 43 lat.

World's 'oldest rhino' Fausta dies in Tanzania aged 57. The eastern black rhino was first sighted in the Ngorongoro crater in 1965, when she was 3. pic.twitter.com/XyO1cCIgpb

#FAUSTADIES

Believed to be the oldest rhino in the world died at the age of 57 years #Fausta has spent the rest of her life in Ngorongoro Conservation Area until the deadline hit her on Friday, December 27, 2019 @safari_inafrica pic.twitter.com/oNCKEuoJpF

— African Vista Tanzania (@safari_inafrica) December 28, 2019