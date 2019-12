Od 1 stycznia we Francji nie będzie „wacików”, a najniższe pensje wzrosną o 15 euro

1 stycznia nas Sekwaną to tradycyjnie zapowiedź różnych zmian i podwyżek. Nie inaczej będzie i pierwszego dnia 2020 roku. Władze anonsują kilka zmian, które będą miały wpływ na codzienne życie Francuzów.

Podwyżki

Tzw. Smic to wysokość najniższej pensji. W 2020 roku wzrośnie on o 15 € (1,2%). Płaca minimalna, która otrzymuje 2,3 miliona Francuzów wyniesie teraz netto 1 219 euro. W tym roku było to 1 204 euro. Ma to rekompensować wzrost inflacji o 0,7%.

Więcej jest podwyżek cen. O 10% rosną ceny znaczków pocztowych. Opłata za list priorytetowy do 20 g wyniesie teraz 1 euro i 16 centimów.

Trochę już „tradycyjnie” rosną ceny papierosów. Od 1 stycznia wzrosną ceny niektórych marek papierosów i tytoniu do ich skręcania. Celem jest doprowadzenie jeszcze w tym roku do minimalnej ceny 10 euro za paczkę. Rzecz jasna chodzi tu o „troskę o zdrowie palaczy”.

Przybędzie za to radarów. Teraz zapanowała moda na radary w nieoznakowanych samochodach. Za symboliczne 1 euro będą natomiast wydawane prawa jazdy, ale tylko uzyskane w certyfikowanych szkółkach nauki jazdy. Budżet odbije sobie radarami?

Ekologia

Od 1 stycznia zostaną wprowadzone zakazy używania pestycydów w strefach, gdzie grunty role przylegają do domów mieszkalnych. W rezultacie zmian powstaną tzw. strefy buforowe.

W życie wejdzie także zakaz używania niektórych jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych. Pozostałe zostaną zakazane za rok. Teraz chodzi o trzy rodzaje produktów z tworzyw sztucznych: talerze, kubki i… waciki.

Są i wyjątki. Jednorazowe talerze i sztućce będą nadal serwowane w więzieniach, szpitalach oraz w transporcie lotniczym, kolejowym i morskim. Przynajmniej do 3 lipca 2021 r.

Zdrowie

Nowością są zmiany w dopłatach za leki homeopatyczne. Od 1 stycznia zwrot pieniędzy za tego typu „lekarstwa” wyniesie tylko 15%, zamiast obecnych 30%. Od 2021 r. odpłatność za środki homeopatyczne wyniesie już 100%.

Chodzi o to, że po latach Wysoki Urząd ds. Zdrowia (HAS) uznał, że produkty homeopatyczne nie wg nauki nie mają wystarczającej skuteczności, która by uzasadniała zwrot kosztów. Dwa francuskie laboratoria wytwarzające produkty homeopatyczne, Boiron i Lehning złożyły w tej sprawie odwołania do Rady Stanu i sprawa jeszcze nie jest zamknięta.

Zapowiedź 100% zwrotu za okulary lecznicze to już jednak konkretny postęp i spełnienie wyborczej obietnicy Macrona. Obecny prezydent obiecywał jeszcze protezy dentystyczne i aparaty słuchowe.

Na razie od 1 stycznia 2020 r. ustalone pewne limity zwrotu pieniędzy. Do 800 € na soczewki progresywne i maksymalnie do 100 € na oprawki. Do tej pory z państwowej „ubezpieczalni” zwracano za okulary po kilkanaście euro i był to dla wielu Francuzów bez dodatkowego ubezpieczenia prywatnego spory wydatek.

