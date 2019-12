Pogoda na Sylwestra i Nowy Rok. Nie ma dobrych wiadomości [PROGNOZA POGODY]

Jaka będzie pogoda na Sylwestra i Nowy Rok? Jako że Święta Bożego Narodzenia już za nami, teraz wszyscy zastanawiają się nad tym, jaka pogoda czeka nas na przełomie 2019 i 2020 roku.

Pogoda na Sylwestra i Nowy Rok nie będzie nas rozpieszczać. Za nami wyjątkowo ciepły grudzień, a przełom 2019 i 2020 roku będzie stał pod znakiem niepewnej pogody.

Ciepła jak na tę porę roku aura utrzymywać się będzie jeszcze jakiś czas, choć widać już pierwsze oznaki zimowego ochłodzenia. Pogoda na Sylwestra i Nowy Rok ma być podobna do tej, którą mieliśmy podczas Świąt Bożego Narodzenia.

Pogoda na Sylwestra. 31 grudnia w całym kraju kilka stopni powyżej zera

W Sylwestra 31 grudnia najcieplej na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. We Wrocławiu i Opolu prognozowanych jest aż 6 st C. W Szczecinie i Gdańsku termometry pokażą 5 st C.

W pozostałej części kraju bardzo podobne temperatury, od 2 st C w Białymstoku i Przemyślu. Opady śniegu możliwe w Zakopanem. Dla Warszawy i Krakowa prognozowane są opady deszczu. W pozostałej części kraju nie powinno padać.

Pogoda na Nowy Rok. 1 stycznia złapie mróz

W Nowy Rok nieco chłodniej niż w Sylwestra. W Zakopanem prognozuje się -2 st C. Termometry w znaczącej części kraju pokażą zaledwie 1 st C. Tak będzie m.in. w Krakowie, Katowicach czy Łodzi.

Nieco cieplej na Zachodzie, tam od 2 st C. we Wrocławiu do 3 st C. w Bydgoszczy. Najcieplej na północy i północnym Zachodzie. Tam termometry pokażą ok. 4-5 st. C. W Nowy Rok nie należy spodziewać się opadów ani deszczu, ani śniegu.