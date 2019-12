Porachunki latynoskich gangów w Houston? Kręcili teledysk do rapu. Doszło do strzelaniny [VIDEO]

Media lokalne spekulują, że to najprawdopodobniej porachunki latynoskich gangów. Około godz. 21.30 w piątek czasu miejscowego grupa latynosów w wieku 20 lat kręciła teledysk do rapowego kawałka. Miało to miejsce w Houston przy Smart Street.

Wówczas podjechało do nich auto, z którego oddano strzały. Dwie osoby zginęły na miejscu, a siedem zostało rannych. Jak przekazał szeryf hrabstwa Harris Ed Gonzalez, jedna z osób znalazła się w stanie krytycznym.

Policja wszczęła śledztwo w tej sprawie. Szczegóły nie są znane.

Nie wiadomo, czy ostrzelani raperzy odpowiedzieli ogniem.

Media briefing from @SheriffEd_HCSO on shooting that resulted in 2 deaths and multiple wounded individuals in the 500 block of Smart St. #hounews https://t.co/vPwn8plsOY

— HCSOTexas (@HCSOTexas) December 28, 2019