Robert Lewandowski tylko za Ronaldo. UEFA przedstawia swoich strzelców DEKADY

W ostatnich 10 latach więcej bramek od Roberta Lewandowskiego zdobył jedynie Cristiano Ronaldo – tak wynika z rankingu dekady opublikowanego przez UEFA. Mistrz z Polski jest wyżej od Messiego.

Ranking znajduje się na oficjalnej stronie UEFA. W zestawieniu liczą się tylko te turnieje, które rozegrano pod egidą federacji. Robert Lewandowski może być naprawdę dumny ze swojego wyniku, ponieważ w rankingu wliczono też bramki strzelane w rozgrywkach UEFA przez młodzieżowców, futsalowców i kobiety.

Polak jest więc drugim najlepszym strzelcem dekady w całym UEFA, nie tylko wśród klasycznych piłkarzy.

W całym rankingu „Lewego” wyprzedza tylko Cristiano Ronaldo, ponieważ strzelił aż 145 goli. Polak zdobył 101 bramek i znajduje się na drugim miejscu. Podium zamyka Messi z 99 bramkami.

Ranking przedstawia się tak:

145 goli – Cristiano Ronaldo (Real Madryt/Juventus/Portugalia)

101 – Robert Lewandowski (Borussia/Bayern/Polska) – 63 w LM, 1 w Lidze Europy, 2 w ME, 35 w el. do ME.

99 – Lionel Messi (Barcelona) – 96 w LM, 3 w Superpucharze Europy.

80 – Ada Hegerberg (Stabaek/Turbine Potsdam/Lyon/Norwegia) – 53 w Lidze Mistrzyń, 11 w ME, 2 w turnieju kwalifikacyjnym do IO, 9 w ME do lat 19, 5 w ME do lat 17.

65 – Eugenie Le Sommer (Lyon/Francja) – 46 w Lidze Mistrzyń, 19 w ME.

Cristiano Ronaldo prowadzi również w zestawieniu rocznym, mając na koncie 21 goli. Robert Lewandowski wypada nieznacznie gorzej, ponieważ zdobył w tym roku „tylko” 16 bramek. Dlatego zajmuje 5. miejsce.

Źródło: UEFA