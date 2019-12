Skarbówka będzie łupić jeszcze bardziej. Cudowna broń Morawieckiego przestaje działać. Dochody budżetu spadają

Do października dochody budżetu państwa szybko rosły. Jak podkreślają eksperci, PiS nie inwestował w tym czasie stawiając na socjal, utrudniał życie przedsiębiorcom. W efekcie zaczynamy mieć z tego powodu problemy, nawet 500 plus może być zagrożone – alarmują eksperci. Urzędnicy resortu finansów wzywają do większych kontroli.

W okresie styczeń-listopad 2019 r. dochody budżetu państwa wyniosły 367,1 mld zł i były wyższe o 23,7 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego – podaje resort finansów.

O tym jednak, że listopad może być trudny, informowało pismo dyrektora od poboru podatków, skierowane do urzędów skarbowych. Nakłaniał on do wzmożonych prac nad ściąganiem danin.

Stało się to faktem i gwałtownie spadły dochody z VAT. W samym listopadzie aż o 7,1 proc. rok do roku, czyli o 1,2 mld zł. Niższe zarejestrowano też wpływy z PIT – o 4,7 proc. rdr, tj. o 282 mln zł. Niewielką poprawę widać tylko w CIT – ale zaledwie o 175 mln zł.

W zestawieniu z październikiem 2019 r. sytuacja wygląda jeszcze gorzej. Spadły dochody ze wszystkich najważniejszych podatków z wyjątkiem wpływów od instytucji finansowych. Banki wpłaciły w listopadzie do budżetu państwa o 11 proc. więcej niż w październiku. Łączne opłaty za CIT zmalały natomiast aż o 16,1 proc., za PIT – o 7,4 proc., a za VAT – o 6,1 proc.

„Kwotowo najboleśniejszy jest spadek podatku VAT. Wpłynęło 1,1 mld zł mniej niż w październiku” – podkreślają eksperci. „Cudowna broń Morawieckiego przestaje działać – komentują.

Źródło: money.pl