Sylwia Spurek znowu krytykuje nasz kraj. „Polska pozostaje na peryferiach europejskich wartości” [FOTO]

Sylwia Spurek postanowiła opublikować w swoich mediach społecznościowych „życzenia noworoczne”. Zamiast wychodzić z pozytywnym przekazem, europoseł znowu krytykuje nasz kraj. Chodzi o społeczność LGBT+ i pozostawanie „na peryferiach europejskich wartości”.

Niedawno europoseł Sylwia Spurek złożyła swoim wyborcom świąteczne życzenia. Lewicowa polityk podkreśliła jednak, że nie świętuje Bożego Narodzenia tylko „magiczny okres poprzedzający Nowy Rok”.

Teraz „Spurkini”, jak prześmiewczo nazywają ją Internauci, znów składa życzenia na FB. Tym razem są to życzenia noworoczne, choć trudno to na pierwszy rzut oka poznać, poniewać polityk znowu krytykuje nasz kraj.

To według Spurek są życzenia (pisownia oryginalna):

„Przed świętami dostałam pamiątkowy dyplom w konkursie Korony Równości (…). Myślę, że koniec roku do dobra okazja do podziękowań, dla tych, które i którzy poświęcają całe swoje życie walce o prawa człowieka i nigdy się nie zrażają. Szczególnie, że ostatnie lata nie dają satysfakcji ze zwycięstw, bo Polska niestety nadal pozostaje na peryferiach europejskich wartości. Dziękuję wszystkim aktywistom i aktywistom, którzy walczą o prawa osób LGBT+, organizatorom i organizatorkom Marszy Równości, dziękuję, że w tym roku przekonałyście i przekonaliście rekordową liczbę Polek i Polków do wyjścia na ulice i do walki o prawa człowieka”.