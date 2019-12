Ukraińcy nie chcą być tanią siłą roboczą. Nie godzą się już na minimalną stawkę

Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski by pracować, to najczęściej osoby w wieku 26 do 35 lat. Grupa ta stanowi 32 proc. zatrudnionych, ale w porównaniu z ubiegłym rokiem jej liczebność zmalała o ponad 3 punkty procentowe. Imigranci nie chcą już pracować za stawkę minimalną

Starszych zastępują młodzi Ukraińcy w wieku 18-25 lat. Stanowią oni 29,2 proc. wszystkich zarobkowych imigrantów z tego kraju w Polsce. Ich udział wzrósł o 8 punktów procentowych.

23,1 proc. to osoby w wieku 36-45 lat., choć powoli ustępują one pola młodszym – wynika z raportu „Pracownik z Ukrainy – zarobki w Polsce” firmy EWL.

W badanej grupie pracowników ukraińskich w Polsce 60 proc. to mężczyźni, 40 proc. – kobiety. W porównaniu z rokiem 2018 zwiększył się odsetek pań.

Raport wskazuje, że zaszły ważne zmiany w oczekiwaniach ukraińskich obywateli co do uzyskiwanego w Polsce wynagrodzenia. W 2018 r. największą grupę, bo aż 40 proc., stanowiły osoby, które oczekiwały minimalnej płacy, czyli 11 złotych za godzinę. W tym roku odsetek takich osób spadł do zaledwie 6,1 proc. Podwoiła się za to liczba osób, które chciałyby zarabiać 13-15 zł za godzinę.

– Wynagrodzenia obywateli Ukrainy pracujących w Polsce zależą od kilku czynników. Są to: znajomość języka polskiego, doświadczenie zawodowe. Jednym z najistotniejszych jest też wielokrotność pobytów w Polsce lub też ich długość — mówi Andrzej Korkus, prezes zarządu EWL.

Według badania, o jedną trzecią zmniejszyła się liczba pracowników z Ukrainy, którzy nie znają języka polskiego – z 31 proc. w roku 2018 do 20,6 proc. w roku obecnym.

– Ukraińcy zdobywają niezbędne doświadczenie, uczą się języka, integrują się, a więc są coraz bardziej cenni dla polskich pracodawców – konkludują eksperci.

Źródło: nowiny24.pl