Zakaz handlu 2020. Koniec z zakupami w niedzielę. Przestrzeń wolności się kurczy

W 2020 roku zakaz handlu spowoduje, że zakupy będzie można zrobić tylko w siedem niedziel. Wchodzą bowiem w życie przepisy wynikające z zaostrzonej ustawy.

Zakaz handlu nie będzie obowiązywał w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc, dwie niedziele poprzedzające Boże Narodzenie oraz ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia.

W 2019 r. zakupy zrobimy jeszcze w niedzielę przed Sylwestrem, czyli 29 grudnia. Od 2020 r. zakaz handlu obowiązuje we wszystkie niedziele. Wyjątek to: 26 stycznia, 5 kwietnia, 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia 2020, 13 grudnia i 20 grudnia. Są to niedziele: przed Wielkanocą, dwie poprzedzające Boże Narodzenie i ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia.

Na początku obowiązywania ustawy o ograniczeniu handlu zakupy robiliśmy co najmniej dwa razy w miesiącu. W 2019 r. niedziele handlowe ograniczono – z wyjątkami – do jednego weekendu. Przepisy wyłączają w 2020 r. z handlu większość niedziel.

We wskazane niedziele zakazano nie tylko handlu, ale także innych czynności związanych ze sprzedażą. Są to m.in. przeładunki, logistyka, dystrybucja oraz magazynowanie.

Z zakazu wyłączone z są m.in. stacje benzynowe, apteki i sklepy związane z obsługą turystów.

Źródło: money.pl