Zenek Martyniuk śpiewa na scenie, a Jacek Kurski tuż pod. Lawina komentarzy po zachowaniu prezesa TVP

Zenek Martyniuk rozbił bank! W drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia w TVP 2 mogliśmy oglądać benefis popularnego muzyka disco-polo. Jacek Kurski chwali się oglądalnością, a w trakcie występu szalał pod sceną.

Nie od dziś wiadomo, że szef Telewizji Publicznej jest wielkim fanem disco-polo. To właśnie Jacek Kurski odpowiada za powrót zapomnianej muzyki do państwowej telewizji. To on przywrócił ją na Sylwestra, co przełożyło się na rekordową oglądalność.

Przez to w Telewizji Polskiej coraz częściej zaczęły pojawiać się pozycje z disco-polo w roli głównej. Ostatnia pozycja przebiła jednak wszystko, co do tej pory widzieliśmy.

W Święta Bożego Narodzenia TVP postanowiła wyemitować benefis Zenka Martyniuka. Efekt? Absolutny hit mijających świąt i najwyższa oglądalność spośród wszystkich telewizji. Jacek Kurski znów mógł zatryumfować.

– TVP wygrała w Święta (zgodnie z numer. kanałów ): w 1. dz. Świąt TVP1 (l. niebieska), 2. dz.-TVP2 (czerwona). Rekordy: Benefis Zenka pik II cz 4,4 mln! śr. I+II 3,9 mln, Rolnik 3 mln, Wiadomości 3 mln; JtM 2,1 mln, Kolędy z Ostrej Bramy 2,1mln Dziękujemy – chwali się na Twitterze Jacek Kurski.

Podczas benefisu Zenka Martyniuka kamera wielokrotnie pokazywała samego prezesa TVP. Jacek Kurski chętnie śpiewał kolejne znane utwory króla disco-polo.

Oczywiście w Internecie od razu pojawiło się wiele głosów oburzenia jaśnie państwa, których disco-polo w TVP razi. Nie zabrakło jednak także głosów pochwały. Niezależnie od tego kto, jak ocenia muzykę disco-polo trzeba przyznać, iż Jacek Kurski, a konkretnie Zenek Martyniuk rozbił bank w te święta.