Żyrinowski, wściekły pies Putina, też nas atakuje. „Polska była głównym winowajcą wybuchu II wojny światowej”

Politycy w Rosji licytują się, kto bardziej obrazi i zaatakuję Polskę. Sygnał dał Władimir Putin. Teraz Władimir Żyrinowski grzmi, że podręczniki powinny otwarcie mówić, że Polska jest głównym winnym wybuchu II wojny światowej.

Przypomnijmy, że Władimir Putin bezczelnie stwierdził, że przyczyną drugiej wojny światowej był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 roku. Podkreślił też wykorzystanie przez Polskę układu z Monachium do realizacji roszczeń terytorialnych dotyczących Zaolzia.

Przekonywał m.in., że we wrześniu 1939 r. Armia Czerwona w Brześciu nie walczyła z Polakami i w związku z tym twierdzi on, że „niczego Polsce Związek Radziecki w istocie nie odbierał”.

Putin sformułował też zarzuty wobec przedwojennego polskiego ambasadora w Niemczech Józefa Lipskiego. Stwierdził, że miał on obiecywać postawienie w Warszawie pomnika Hitlerowi, jeśli ten wysłałby polskich Żydów do Afryki.

Po tych słowach polski MSZ wezwał do siebie rosyjskiego ambasadora Siegieja Andriejewa, co też odbiło się echem w Rosji.

Jednak prawdziwy koncert nienawiści i głupoty dał Władimir Żyrinowski, lider Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji. W mediach społecznościowych stwierdził, że „trzeba to raz na zawsze pokazać we wszystkich podręcznikach: Polska była głównym winowajcą wybuchu II wojny światowej”.

„To Europa wyhodowała Hitlera przeciwko ZSRR, a Polska była wśród tych, którzy wspierali Hitlera. Sama ukręciła na siebie bicz” – zakończył swój wpis rosyjski polityk.

Najdziwniejsza teorie Żyrinowskiego.

Żyrinowski to barwna postać rosyjskiej polityki, która zasłynęła tym, że mówi to co myśli. A, że rzadko myśli to efekt jest zazwyczaj komiczny. Wystarczy przytoczyć jego parę wypowiedzi.

„Rosyjscy naukowcy opracowali specjalny system zdalnego zabijania. Umieszczony w przestrzeni kosmicznej mechanizm będzie mógł za pomocą fali dźwiękowej zabijać całe armie” – twierdził Żyrinowski.

– Jak wejdziecie do NATO, będzie źle. Turcy was zniszczą. Zepchną was do morza i będą wam ścinać głowy. Na razie do NATO wchodzą Polska, Czechy i Węgry i z nimi powinniśmy się rozprawić. NATO robi, co chce, a wy możecie tylko im czyścić buty. Marsz do butów! – tak mówił Żyrinowski do Bułgarów w 1999 roku podczas seminarium Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Sofii.

4 sierpnia 2014 roku na spotkaniu przedstawicieli Dumy Państwowej i Putina w Jałcie polecił mianować tego ostatniego na nowe stanowisko — Naczelnego Władcy, a także zastąpić oficjalne rosyjskie trzy kolory na czarno-żółto-białą flagę, jak również zastąpić współczesny hymn Rosji — na „Boże, cara uchowaj”.

Źródło: Twitter/ wp.pl/ TVP Info