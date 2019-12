Alicja Mazurek nie żyje. 19-latka odeszła po heroicznej walce o życie

19-letnia Alicja Mazurek z Lublina miała w ubiegłym roku potworny wypadek samochodowy. Lekarze nie dawali jej żadnych szans na przeżycie.

Nastolatka podjęła jednak heroiczną walkę, która trwała kilkanaście miesięcy. Niestety Alicja Mazurek ostatecznie przegrała. O jej śmierci poinformowali rodzice.

Do tragedii doszło 19 lutego 2018 roku. 18-letnia wówczas Alicja jechała samochodem ze swoim kolegą. W pewnym momencie 28-latek stracił panowanie nad autem i wypadł z drogi. Zginął na miejscu, zaś Alicja trafiła do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Została poddana kilku operacjom.

Po leczeniu szpitalnym trafiła do warszawskiej Kliniki „Budzik”. Ze względu na wysokie koszty rehabilitacji powołano w ubiegłym roku fundację #WstawajAlicja. Odbyła się zbiórka pieniędzy w parafiach Archidiecezji Lubelskiej pod patronatem abp Stanisława Budzika. Organizowano także zbiórki w trakcie licznych koncertów i innych inicjatyw.

Równocześnie z pozyskiwaniem funduszy trwały akcje modlitewne, które przyczyniły się do nawrócenia wielu młodych osób. W intencji Alicji modlili się pielgrzymi zmierzający do najważniejszego regionalnego sanktuarium maryjnego w Wąwolnicy. Co miesiąc w archikatedrze lubelskiej sprawowano Eucharystię w jej intencji. Historia Alicji stała się inspiracją wielu reportaży w polskich i zagranicznych mediach.

15 grudnia w Turce koło Lublina uroczyście otwarto Ośrodek Neurorehabilitacji dla dzieci i dorosłych. Instytucja powstała z inicjatywy rodziców Alicji, Agnieszki i Wojciecha Mazurków. W placówce w ciągu godziny może być jednocześnie podanych rehabilitacji sześć osób. Oprócz fizjoterapeutów, chorymi zajmować się będą neurologopeda oraz psycholog.

Alicja Mazurek była uczennicą Pallotyńskiego Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. Działała także w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej oraz we wspólnocie ewangelizacyjnej Guadalupe. Uczestniczyła ponadto w Lubelskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę.

Zmarła 29 grudnia 2019 r. Jej pogrzeb odbędzie się 31 grudnia o godz. 11 w kościele parafialnym pw. Św. Agnieszki na lubelskiej Kalinowszczyźnie.