Ceny prądu w górę. Prezes URE zatwierdził taryfy firm Enea i Energa. Wcześniej zgodził się na podwyżki w Tauronie

Prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii dwóm tzw. sprzedawcom z urzędu – Enea i Energa Obrót – poinformował w poniedziałek Urząd. W związku z nowymi taryfami rachunki odbiorców energii w gospodarstwach domowych (G11) będą wyższe o ok. 9 zł miesięcznie – dodano.

Jednocześnie Urząd zaznaczył, że w przypadku odbiorców w grupach taryfowych G12, zużywających średnio znacznie więcej energii elektrycznej niż przeciętny odbiorca, nominalny wzrost opłat za energię będzie odpowiednio wyższy.

W połowie 2019 r. 3,4 mln odbiorców będących klientami czterech największych sprzedawców miało wyższe ceny prądu – wynika z danych URE. Nie płacili w związku z tym według taryf zatwierdzonych dla tych firm.

Odmrożone ceny

W połowie 2019 r. liczba odbiorców, wobec których stosowano ceny określone w taryfie zatwierdzonej przez prezesa URE, wynosiła nieco ponad 9,7 mln. Z kolei 3,4 mln, a więc niemal 26 proc., korzystało z wolnorynkowych ofert pozataryfowych.

Łącznie wszystkich odbiorców w grupie G jest w Polsce ponad 15 mln. Oznacza to, że 5 mln z nich w połowie 2019 roku nie korzystało z zatwierdzanych przez regulatora niższych taryf.

Wcześniej Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził cenę sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G dla jednego sprzedawcy – firmy Tauron Sprzedaż. To poziom średnio 289,37 zł za MWh. Wzrost ceny energii w Tauronie wyniesie ok. 20 proc. Oznacza to podwyżkę dla odbiorców od 1 stycznia 2020 roku na poziomie 12 proc.

Teraz już wiadomo, że w związku z nowymi taryfami Enei i Energi Obrót rachunki odbiorców energii w gospodarstwach domowych (G11) będą wyższe o ok. 9 zł miesięcznie czyli ponad 100 zł rocznie.

Będzie podwyżka

– Odbiorcy końcowi na swoich rachunkach za energię elektryczną nie widzieli większych kosztów energii. To zasługa „zamrożenia cen”, które zostało wprowadzone przez ustawodawcę jako rozwiązanie wyjątkowe. Jednak nie oznacza to, że koszty realnie ponoszone przez przedsiębiorstwa energetyczne pozostały na niezmienionym poziomie w 2019 roku. Wprost przeciwnie. Ustawowe wprowadzenie systemu rekompensat było spowodowane tym, że ceny energii rosły. Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych (sprzedawców) miały pokryć tę różnicę. Pomiędzy rzeczywistymi wyższymi kosztami a niezmienionymi cenami dla odbiorców końcowych – podkreśla Rafał Gawin, prezes URE.

Szacuje się, że ceny energii elektrycznej mogą wzrosnąć nawet o 20-40 proc. dla przedsiębiorstw i ok. 20 proc. dla gospodarstw domowych.

Źródła: PAP/money.pl