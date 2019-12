Francja. 100 tysięcy policjantów i żandarmów na ulicach. Do tego policyjne wsparcie z… Rumunii. Ile aut spłonie w sylwestrową noc?

Podpalanie samochodów w sylwestrową noc to już niemal francuski obyczaj. Można się tylko zakładać o to, ile pojazdów zostanie zniszczonych tym razem, by dać odpowiednia „oprawę” zabawom młodzieży z przedmieść wielkich miast? Rok temu podpalono ponad 1000 samochodów (jedna czwarta w regionie paryskim).

MSW Christophe Castaner ogłosił, że porządku w ostatnią noc roku 2019 na ulicach francuskich miast będzie strzegło w sumie 100 000 policjantów i żandarmów. Dodatkowo zmobilizowani zostali do szybkiego gaszenia pożarów strażacy.

Na ulicach będą także patrole wojska i policjanci-„łącznicy” z Rumunii. W tym przypadku chodzi o ochronę turystów przed kieszonkowcami z tego kraju.

Poza aktami chuligaństwa, we Francji trwa też zagrożenie terrorystyczne. Jego poziom określa się jako wysoki. Do tego dochodzi napięta sytuacja społeczna i trwające nadal strajki i protesty przeciw reformie emerytalnej rządu.

Présentation @CCastaner, en présence du préfet de Police, du dispositif de sécurisation de la zone touristique #TourEiffel. Rencontres et démonstrations des #policiers de la DSPAP.

➡️prise de plainte en langue étrangère

➡️lutte contre le bonneteau

➡️policiers de liaison roumains pic.twitter.com/Th76srikeO — Préfecture de Police (@prefpolice) December 30, 2019

Policja ma podjąć także dodatkowe kontrole na drogach. Sylwestrowa noc przynosi co roku dużą ilość groźnych wypadków. W ostatnich latach w wypadkach ginęło średnio od 15 do 20 osób.

Uczestnicy tegorocznego ulicznego Sylwestra w Paryżu będą mieli dodatkowo problemy z transportem. W stolicy, gdzie metro jest zwykle otwarte 31 grudnia przez całą noc, będą pracowały tylko automatyczne linie 1 i 14 i to tylko do godziny 2:15. Do tego tylko trzy linie tramwajowe. Strajk bowiem nadal trwa…

La nuit du 31 décembre, les #ligne1 et #ligne14 circuleront jusqu’à 1h45 (derniers départs), les lignes #T2, #T3a et #T3b circuleront toute la nuit, ainsi que les bus Noctilien qui seront renforcés. pic.twitter.com/5FCs0Yjp2s — RATP Group (@RATPgroup) December 27, 2019

Źródło: Le Figaro/ AFP