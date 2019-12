Kilkanaście spalonych aut w Strasburgu. „Rozgrzewka” przed Sylwestrem?

Strasburg jest od lat w czołówce tego typu zabaw. Nasilają się one w noc sylwestrową. Niewykluczone więc, że niedzielne podpalanie aut w kilku dzielnicach miasta było „rozgrzewką” przed kolejnymi fajerwerkami 31 grudnia.

Szokuje zwłaszcza wiek podpalaczy. Najstarszy podpalacz ma 16 lat. Ale i i tutaj nie można wykluczyć, że starsi koledzy z osiedlowych band, specjalnie posyłają do boju małoletnich, którym nie wiele grozi. Czyżby rodzaj bandyckiej inicjacji w postaci „chrztu ogniem”?

Zjawiska miejskiej przemoc miały miejsce w kilku dzielnicach Strasburga. Podobne akty odnotowywano już w mieście, ale na mniejszą skalę od kilku dni. Być może doszło do swoistej rywalizacji osiedli, które podpali więcej pojazdów?

Miejscowa straż pożarna informuje, że poza samochodami, podpalano też tradycyjnie osiedlowe śmietniki. Podczas gaszenia pożarów strażacy byli atakowani, a nawet zostali pobici.

Największe zamieszki miały miejsce w dzielnicy Neuhof. Dlatego w tym blokowisku pracę strażaków musiała ochraniać policja. W ich kierunku wystrzeliwano race i fajerwerki. Policja użyła gazu łzawiącego.

Tutaj sceny „wielokulturowości” z dzielnicy Neuhof z roku ubiegłego.

Scènes de guerre au Neuhof à Strasbourg, en vidéo et relatée ici https://t.co/L2m7ODnpfR

Ni Castaner ni Macron ne parlent du sujet et ne traitent le problème.

C'est tellement plus facile de qualifier les gilets jaunes de "foule haineuse", homophobe et antisémite pic.twitter.com/wZW2kzvcWB

— Philippe Murer 🇫🇷 (@PhilippeMurer) January 2, 2019