Najmniejsze pokoje hotelowe w Europie. Pomysł trafił do Polski [FOTO]

Małe hotele kapsułowe na wzór japońskich przyjmują się też w Europie. Najmniejsze pokoje hotelowe oferuje już niedawno otwarty obiekt w Mediolanie.

Najmniejsze pokoje hotelowe pojawią się także w Polsce. Inwestor z Hiszpanii zapowiada bowiem inwestycję na warszawskim lotnisku.

Hotel, który powstał w Mediolanie, oferuje pokoje 1,45 x 1,45 na 2 metry. Segmenty przypominające kapsuły ustawiono w dwa piętra. Do górnych pomieszczeń wchodzi się po drabinie.

Wewnątrz pokoju znajduje się materac z kołdrą i poduszką, dwa gniazdka do ładowania, zamykana szafka na bagaż, mały stolik oraz toaleta. Prysznice dla gości są na korytarzu.

Ile kosztuje nocleg w takim miejscu? Koszt to około 19 euro za dobę. W cenę wliczone jest śniadanie.

Najbardziej miniaturowe kwatery na świecie można znaleźć w dużej liczbie hoteli kapsułowych zlokalizowanych na całym obszarze Japonii. Mierzące zazwyczaj tylko 1,7 metra kwadratowego kapsuły do spania mają łączność bezprzewodową i TV. Oferta skierowana jest do zmęczonych pracą lub zabawą po pracy biznesmenów, którzy nie chcą wracać do oddalonego domu.

Istnieją też zaawansowane technologiczne mikro hotele. Znajdują się najczęściej przy wielkich lotniskach. W Nowym Jorku Jane Hotel oferuje np. miejsca o powierzchni 4,65 m2 za około 100 dol.

W Amsterdamie podobne pokoje są na lotnisku Schiphol. Wewnątrz jest jednak znacznie więcej miejsca. Powierzchnia to 14 m2. Podobne kwatery można wynająć na londyńskich lotniskach Heathrow i Gatwick.

Źródło: hotelinfo24.pl