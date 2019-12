Wyjątkowo wysokie ciśnienie w Polsce zwiastuje Zimę. Na barometrach ponad 1040 hPa. To przez POTĘŻNY wyż

Polska znajduje się pod wpływem najwyższego ciśnienia atmosferycznego od lutego. Barometry pokazują ponad 1040 hPa. Do naszego kraju dotarł potężny wyż Wiltruda, a wraz z nim zwiastujące Zimę powietrze arktyczne.

Osoby, które chorują na migrenę, bądź są wrażliwe na skoki ciśnienia, powinny przygotować się na najbliższe dni. Tak wysokiego ciśnienia atmosferycznego nie było w Polsce od lutego.

Wyż Wiltruda przemieszcza się z zachodu na południowy wschód. W niedzielę na barometrach pojawiło się 1040 hPa. Rekordowo wysokie ciśnienie odnotowano w Suwałkach 16 grudnia 1997 r. Były to 1054 hPa.

Skok ciśnienia, jaki odnotowano w ostatnim czasie w Polsce był potężny. W ciągu zaledwie 4 dni wartość wzrosła o 35 hPa.

Jak ciśnienie wpływa na ludzi?

Skoki ciśnienia mogą być w najbliższych dniach dotkliwe dla osób wrażliwych. Takie osoby mogą odczuwać silne bóle głowy i stawów. Ciśnienie może także obniżyć samopoczucie. Możliwa jest również nagła ospałość, uczucie zmęczenia i szybka utrata energii.

Wyż Wiltruda przyniesie Zimę

In drei Monaten ist Heiligabend 🙈 Als Geschenktipp sei euch eine Wetterpatenschaft ans Herz gelegt ➡️ Ab Mitternacht (25.09., 00:00 Uhr) könnt ihr eine solche über https://t.co/C0CHClP4zb für 2020 beantragen und damit den Namen eines Hochs oder Tiefs festlegen. (1/2) pic.twitter.com/8OfgeDUF7n — Deutsches Unwetterradar (@UWR_de) September 24, 2019

Wraz z niżem do naszego kraju przybędzie arktyczne powietrze. W całej Polsce temperatura powinna w nocy spać poniżej zera. Od – 4 st. C. w Polsce środkowej, do – 11 st. C. na Podhalu.

Na południu mróz utrzyma się do poniedziałku wieczorem.