Zabawił się w Boga. Trzy lata więzienia dla badacza za modyfikację DNA bliźniaczek

Pisaliśmy o szokującym eksperymencie, jaki przeprowadził chiński biofizyk z Shenzhen, He Jiankui. 30 grudnia sąd w Chinach skazał go na trzy lata więzienia za zmodyfikowanie DNA dwóch dziewczynek.

Dzięki modyfikacji kodu DNA chińskie dziewczynki miały stać się odporne na wirus HIV, którym zaraził je chory na AIDS ojciec.

He Jiankui ściśle kontrolował proces życia płodowego i narodzin bliźniaczek. Jeszcze w łonie matki poddał je manipulacjom genetycznym za pomocą technologii CRISPR. Zmienił ich genom tak, aby nie miały możliwości zarażenia się (wprowadził mutację, którą naturalnie ma niewielki odsetek populacji). Dziewczynki rzeczywiście urodziły się zdrowe.

Jiankui powiadomił o swym eksperymencie 25 listopada 2018 roku na nagraniu wideo zamieszczonym w serwisie YouTube. Spowodowało to ożywioną debatę o bioetyce, która przetoczyła się przez chińskie i światowe media.

Pojawiły się obawy, że nowa metoda będzie wykorzystywana w sposób sprzeczny z etyką dla stworzenia superdziecka.

Władze ChRL oskarżano o zbyt pobłażliwy stosunek do tego rodzaju eksperymentów. Dopiero w 2018 roku podjęły one decyzję o zamknięciu ośrodka badawczego kierowanego przez He i wszczęcie dochodzenia. Do wydania wyroku Chińczyk pozostawał w areszcie domowym.

