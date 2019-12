Zenek Martyniuk i Sylwester plagiatów TVP [WIDEO]

Niewątpliwie nowa Gwiazda TVP to Zenek Martyniuk. Telewizja rządowa, która realizuje bliżej nieokreśloną misję wartą miliardy złotych z polskiego budżetu promuje Zenka jak może. Tymczasem okazuje się, że chętnie nie tylko czerpał z twórczości twórców zza granicy, ale być może po prostu ich bezczelnie plagiatował.

Zenek Martyniuk jest nową Gwiazdą TVP. Wystąpi jako największa gwiazda w Sylwestrze Marzeń w Zakopanem. Impreza będzie transmitowana przez TVP 2.

W Święta Bożego Narodzenia TVP postanowiła nawet wyemitować benefis Zenka Martyniuka. Sam Jacek Kurski pochwalił się, że dzięki temu TVP 2 osiągnęła pik 4,4 mln widzów. Oprócz tego powstaje film o Zenku, który ma mieć premierę w walentynki.

Twórcom filmu zarzuca się plagiat plakatu. Zenek przedstawiony jest niczym Fredie Mercury. Ale jak się okazuje, to tylko wierzchołek góry lodowej w kwestii plagiatów.

Dziennikarz radia RMF Jacek Tomkowicz zrobił zestawienie największych hitów Zenka z wieloma artystami z kilku innych krajów. Okazuje się, że plakat może mieć więcej wspólnego z twórcą, niż nam się początkowo wydawało.

Z materiału Tomkowicza dowiadujemy się – i możemy zresztą porównać – że piosenka „Moja gwiazda” z 2001 roku to plagiat piosenki litewskiego zespołu „Miledi” z 1997 roku. „Pragnienie miłości” z 2004 roku to plagiat amerykańskiego kawałka „Push it” czarnoskórego zespołu Salt-n-pepa z 1987 roku. Może być to też plagiat rosyjskiego zespołu Waldaj, który wypuścił kawałek „Chotiet, nie wriedno” w 2001 roku.

Z kolei „Mała figlarka” z 1994 roku to plagiat piosenki Aleksandra Jakowlewa z 1990 roku. Podobnie „Ostatni most” z 1997 roku zajumany został z Rosji. W 1990 roku Aleksander Barykin wypuścił na tę właśnie melodię piosenkę „Za toi rekoj”.

