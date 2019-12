Bilans roku 2019. 2,5 tys. migrantów zatrzymanych przy próbie pokonania kanału La Manche

Jeśli przy nielegalnej próbie pokonania kanału La Manche zatrzymano prawie 2500 migrantów, trzeba zadać dodatkowe pytanie. Ilu migrantom ta sztuka się udała? Tym bardziej, że patrole morskie nie są zbyt restrykcyjne.

Oficjalne liczby mówią o 2,5 tysiącach nieudanych prób sforsowania Kanału. Zanotowano 4 przypadki śmierci. Te dwa i pół tysiąca to osoby wyłowione z morza w całym 2019 roku. Jest to cztery razy więcej, niż w roku 2018 (586 przypadków).

Władze francuskie i brytyjskie odnotowały w sumie 261 przypadków nielegalnych przepraw morskich. Głównie próbowano tego dokonać na różnego typu pontonach, często mocno przepełnionych.

Z morza wyłowiono w sumie 2358 osób, z tymi, których złapano szykujących się do przeprawy jeszcze na lądzie, jest to ponad 2500 osób. Najczęstszym punktem startowym były tu plaże departamentu Pas-de-Calais. Nowa metoda to próba odwracania uwagi policji morskiej przez akcje jednoczesnego wypływania do Anglii kilku łódek.

Tylko w ostatnim tygodniu grudnia 2019 policja francuska i służby celne ratowały na La Manche ponad 150 migrantów w kilku różnych akcjach. Amatorów do spędzenia Sylwestra na Times Square wyraźnie nie brakowało…

Wyprawy na własną rękę, szczególnie w okresie zimowym są trudne. Zostają jeszcze „przemytnicy” wyposażeni w odpowiednie jednostki. Tutaj jednak „bilet” na przejazd do Anglii kosztuje 2000 euro.

Na francuskim wybrzeżu nadal koczują tysiące migrantów, którzy wierzą, że jakoś im się ten Kanał w końcu uda pokonać…

