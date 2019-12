Demonstranci wdarli się na teren ambasady USA w Bagdadzie. Władze ściągają wojsko [VIDEO/FOTO]

Wspierający szyicką milicję demonstranci wyłamali boczną bramę ambasady USA w Bagdadzie i wdarli się na teren placówki. Zatrzymali się ok. 200 metrów od głównego budynku ambasady – informuje agencja AP.

Na teren ambasady wtargnęło kilkudziesięciu manifestantów. Jak podaje AP, na dachu budynku widać było sześciu amerykańskich żołnierzy z bronią wycelowaną w demonstrantów.

Przed placówką zebrały się setki demonstrantów popierających szyickie milicje. Jak podaje AP, podpalono puste przyczepy, z których korzystali pracownicy ochrony ambasady.

Ambasador USA i inni pracownicy placówki zostali ewakuowani w związku z protestem odbywającym się przed budynkiem – informuje Reuters, powołując się na źródła w irackim Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Odwet za naloty

Jedno ze źródeł agencji Reuters podaje, że w środku zostało kilku pracowników ochrony ambasady.

Wcześniej demonstranci próbowali wedrzeć się do ambasady, rzucali w jej kierunku butelki i niszczyli kamery monitoringu. Powiesili też na ogrodzeniu placówki żółte flagi wspieranej przez Iran szyickiej milicji Kataib Hezbollah. W manifestacji bierze udział kilkaset osób.

Protesty związane są z przeprowadzonymi przez USA nalotami na związane z Kataib Hezbollah cele w Iraku i w Syrii. USA uważają, że Kataib Hezbollah stoi między innymi za piątkowym atakiem rakietowym na bazę wojskową w pobliżu miasta Kirkuk na północy Iraku. Zginął w nim cywilny pracownik amerykańskiej misji wojskowej, a sześć osób zostało rannych.

BREAKING VIDEO: Video shows U.S. embassy military guards remain at U.S. Embassy in Baghdad as attack on embassy is underway pic.twitter.com/b0irLIHKJ4 — LIVE Breaking News (@NewsBreaking) December 31, 2019

BREAKING VIDEO: Fire set at U.S. Embassy in Baghdad pic.twitter.com/z6mUPHGXGs — LIVE Breaking News (@NewsBreaking) December 31, 2019

Irackie siły bezpieczeństwa użyły przeciw protestującym zebranym przed placówką gazu łzawiącego. Nie jest jasne, czy ktoś odniósł obrażenia.

Setting fire to one of the US Embassy’s gates.#baghdad pic.twitter.com/PCelw3zfa2 — Mohammed Khaluq (@MohammedKhaluq) December 31, 2019

US soldiers trapped in the US Embassy in Baghdad. Time to Saigon your way outta there stat. #Iraq pic.twitter.com/CEs46FKz9u — Syrian Girl 🇸🇾 (@Partisangirl) December 31, 2019

Na miejsce przyjechało siedem pojazdów opancerzonych z ok. 30 żołnierzami irackimi.

PRESSTV EXCLUSIVE: Video shows the moment that Iraqi protesters storm U.S. embassy in #Baghdad pic.twitter.com/gLOxV3WBNK — Press TV (@PressTV) December 31, 2019

#BREAKING: Thousands of Iraqis mostly #IRGC backed #PMU members are now protesting in front of #US Embassy in #GreenZone,#Baghdad. They have set its wall & entrance on fire & are trying to enter its building. If they enter the building, #Iraq Special Forces will open fire at them pic.twitter.com/4jrMBAxN2K — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) December 31, 2019

PAP/PJ