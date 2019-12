Disco Sylwester 19/20 w NCzasTV! Tego nie można przegapić

Znudziły się wam Sylwestry z Polsatem, TVP czy TVN i szukacie czegoś zupełnie nowego? Mamy dla was nie lada niespodziankę! Disco Sylwester w NCzasTV! Cała masa polskiej muzyki rozrywkowej i … specjalny koncert zespołu Boys!

Disco Sylwester 19/20 w NCzasTV to przede wszystkim muzyka. Startujemy już od 18:00 i do 23:00 słuchać będziecie mogli najlepszej polskiej muzyki z gatunki disco polo i dance. To jednak nie wszystko!

Godzinę przed północą startujemy ze specjalnym, godzinnym koncertem zespołu Boys. Marcin Miller rozgrzeje was swoimi hitami takimi jak „Wolność” czy „Jesteś szalona”. Koncert zrealizowany został w klubie Bora Bora w Zawierciu.

Północ to jednak nie koniec zabawy. Zaraz po koncercie ponownie ruszymy z muzyką disco polo i tak, aż do 5 rano!