Dobromir Sośnierz odpowiada na kłamstwa historyczne. Putin, Czarzasty i środowiska żydowskie atakują Polskę od dawna [VIDEO]

W ostatnich dniach pod adresem Polski posypały się liczne kłamstwa historyczne ze strony Rosji. Według Rosjan, to Polacy są współodpowiedzialni za wybuch II wojny światowej. Teraz Dobromir Sośnierz odpowiada na te zarzuty.

Dobromir Sośnierz odpowiada na kłamstwa historyczne ze strony Rosji. Mocne słowa z ust posła Konfederacji padły na antenie TVP Info.

– Oczywiście, że to nie powinno ulegać żadnej wątpliwości, że Związek Radziecki jest współodpowiedzialny. Natomiast Putin odwołał się do takiej retoryki. On nie wynalazł tej retoryki, tylko się do niej odwołał, do już istniejącej retoryki, która nie przez niego była wynaleziona, tylko przez polityków z innych krajów. To retoryka do stopniowego zrzucania odpowiedzialności za II wojnę światową, przerzucania w kierunku Polski – mówił Sośnierz.

To jednak nie wszystko, dalej padły kolejne mocne słowa ze strony posła Konfederacji.

– W kierunku robienia z Polski antysemitów, to nie słyszeliśmy tylko od Putina, wcześniej ze strony środowisk żydowskich, amerykańskich, ze strony również naszej piątej kolumny tej w Polsce, no takie postacie jak Włodzimierz Czarzasty, który opowiadał o witaniu, o tym, jak Armia Radziecka wyzwalała nas – kontynuował.

W kontekście Armii Czerwonej, Sośnierz zwrócił uwagę, że tak naprawdę przyniosła ona Polsce okupację pod płaszczykiem wyzwolenia. Polityk nie zgadza się także z narracją prezentowaną przez Prawo i Sprawiedliwość, jakoby atak ze strony Putina wiązał się z rosnącą pozycją Polski. Zdaniem Sośnierza, jest wręcz odwrotnie, pozycja Polski jest ciągle słaba.

