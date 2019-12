Duda, Hołownia i Kidawa-Błońska niczym się nie różnią. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski zawraca uwagę na jedną rzecz

Duda, Hołownia i Kidawa-Błońska niczym się nie różnią? Ciekawe słowa powiedział ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski o Szymonie Hołowni. Duchowny radzi, aby dokładnie zapamiętać wypowiedzi celebryty kandydującego na urząd prezydenta.

Interesującego komentarza udzielił ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski o Szymonie Hołowni. Celebryta był w poniedziałek gościem Bogdana Rymanowskiego w Polsat News.

Gospodarz programu zapytał kandydata o kwestię dotyczącą ewentualnej legalizacji aborcji w Polsce. Słowa, które padły z ust Hołowni, mogą być dla wielu osób zaskoczeniem.

– Uważam, że ustawy nazywanej „zgniłym kompromisem”, ale jednak kompromisem, wypracowanym w debacie długiej i ostrej, nie należy zmieniać ani w jedną, ani w drugą stronę – powiedział Hołownia.

Zdaniem celebryty, naruszenie obecnie obowiązującego kompromisu może być tragiczne w skutkach. Mianowicie, może ono rozpocząć wojnę światopoglądową.

Słowa te spotkały się z komentarzem ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.

– To oznacza, że Szymon Hołownia, niedoszły członek zakonu dominikanów, ma ws. obrony życia te same poglądy, co władze PiS i prezydent Andrzej Duda oraz kandydatka PO Małgorzata Kidawa-Błońska i inni kandydaci lewicowi – czyli w imię „zgniłego kompromisu” można zabijać poczęte osoby niepełnosprawne – napisał na Twitterze duchowny.