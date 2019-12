Elon Musk wysłał BARDZO dziwnego maila do swoich pracowników. „Nie podniecajcie się. Wracajcie do pracy”

Ceny akcji Tesli wzrosły w grudniu do takiego poziomu, że obecnie firma, pod względem wartości giełdowej, ustępuje tylko największym potęgom branży – Toyocie i Volkswagenowi. Elon Musk brutalnie sprowadza jednak swoich pracowników na ziemię. Wysłał im bardzo dziwnego maila.

„Wracajcie do pracy, nie podniecajcie się wyceną akcji Tesli” – napisał Musk do swoich pracowników.

O sprawie informuje branżowy serwis electrek.co. Musk napisał swoim pracownikom, by „skoncentrowali się na wynikach”.

Jest to o tyle dziwne, że miliarder sam podgrzewał w mediach społecznościowych temat wzrostu cen akcji. Pracownicy powinni jednak najwyraźniej odróżniać żartującego showmana z Twitterem, w jakiego wciela się Musk, od szefa potężnej firmy którym jest na co dzień.

„Moje głupie żarty na Twitterze są tylko głupimi żartami. To, co się naprawdę liczy, to wyniki i efektywność naszej firmy” – pisze w mailu Musk.

Jednocześnie miliarder zaznacza we wiadomości, że przewiduje dalszy wzrost cen akcji.

„Sądzę, że ostatecznie Tesla będzie warta znacznie więcej niż dzisiaj, ale cały czas trwa debata, czy ta wyższa wartość powinna być już teraz, czy później”.

