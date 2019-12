Hołowni i Bosakowi nie rośnie, ale Dudzie spada. Kidawa-Błońska twardo na drugim miejscu [SONDAŻ]

Sondaż Social Changes dla propartyjnego portalu wpolityce.pl podaje, że na podium stoją kolejno Andrzej Duda, Małgorzata Kidawa-Błońska i Szymon Hołownia. Zandberg ma też większe poparcie, niż Krzysztof Bosak.

Sondaż dla wpolityce.pl także utrzymuje Szymona Hołownię na wysokim miejscu. Zajmuje on trzecie miejsce z wynikiem 13 proc.. To tyle samo, co w ostatnim badaniau sondażowni.

Drugie miejsce zajmuje Małgorzata Kidawa-Błońska. Zagłosowałoby na nią obecnie 24 proc. badanych, co jest wzrostem o 1 pproc. Na pierwszym miejscu zaś znajduje się Andrzej Duda. Na obecnego prezydenta oddanie głosu zadeklarowało 43 proc. badanych. To spadek aż o 3 pproc. w stosunku do poprzedniego badania.

Za podium znalazł się Władysław Kosiniak-Kamysz. Na kandydata ludowców zagłosowałoby obecnie 9 proc. Polaków. To wzrost o 2 pproc. w stosunku do badania zrobionego tydzień wcześniej. Na Adriana Zandberga głos zadeklarowało 7 proc. badanych, co oznacza brak zmian w poparciu.

Na końcu znalazł się Krzysztof Bosak. Kandydat Konfederacji może liczyć stabilnie na 4 proc. głosów.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 20 do 24 grudnia 2019 roku. Przebadano 1044 osoby.

Źródło: wpolityce.pl