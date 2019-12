Kochaś Biedronia kandydatem SLD na prezydenta?

Lewica może nie wystawić kobiety jako kandydatki w wyborach prezydenckich. Prawdopodobnie „czarnym koniem” SLD zostanie życiowy partner Roberta Biedronia.

Nie kobieta, a Krzysztof Śmiszek ma zostać kandydatem Lewicy w wyborach prezydenckich. Sam partner Roberta Biedronia opublikował dwuznaczny wpis, w którym zapowiada „niespodziankę”.

– Pierwsza niespodzianka już za kilka dni. To będzie coś, co z pewnością pochłonie mnie całkowicie przez najbliższe miesiące. Przynamniej do maja :-) Ale teraz cicho sza… – napisał na Facebooku wiceprzewodniczący klubu Lewicy.

Co to był za rok…Podsumowanie nie przychodzi łatwo, bo wydarzyło się naprawdę wiele. (tekst trochę przydługi, tylko… 由 Krzysztof Śmiszek 发布于 2019年12月30日周一

Sytuacja jest zaskakująca, bo Lewica od dłuższego czasu domagała się więcej kobiet w polityce. To właśnie kobieta miała reprezentować Lewicę w tegorocznych wyborach prezydenckich.

Dziennikarze spekulowali, iż kandydatką Lewicy może zostać: Barbara Nowacka, Danuta Hubner, prof. Monika Płatek, a ostatnio wicemarszałek senatu Gabriela Morawska-Stanecka. Niektórzy wierzyli, że Włodzimierz Czarzasty postawi na byłą Pierwszą Damę Jolantę Kwaśniewską (ale ona nie chciała startować).

W sondażach jako kandydat Lewicy zaczął pojawiać się natomiast Adrian Zandberg. Jednak lider Razem miał zrezygnować ze startu, w obawie o słaby wynik przy dużej liczbie kandydatów.

Teraz wygląda na to, że Lewica postawia na kontrowersję i kandydatem będzie partner Biedronia. Polityczki SLD, Wiosny i Razem powinny czuć się oszukane.

Źródło: Radio Zet / Facebook Krzysztof Śmiszek