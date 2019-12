PILNE! Szturm ambasady USA w Bagdadzie [VIDEO]

Tysiące Irakijczyków zgromadziło się przed ambasadą USA w Bagdadzie. Wznoszą okrzyki „Precz z USA”, „Śmierć Ameryce” i „Śmierć Izraelowi”. Prostujący obrzucili budynek kamieniami i butelkami.

Protest ma związek z niedzielnym atakiem amerykańskiego lotnictwa, w którym zginęło 27 członków irackiej milicji Katib Hezbollah powiązanej z Iranem.

Atak odwetowy był reakcją na śmierć amerykańskiego kontraktora w bazie K-1 koło Kirkuku.

Protestujący zablokowali budynek ambasady. Pojawiają się doniesienia, iż dyplomaci USA mieli go wcześniej opuścić i odlecieć z lotniska w Bagdadzie.

Qais Al Khazali, Hadi Al Amri and members of Kataib Hizbulla and other PMF and Militia units are marching in front of the U.S Embassy in Baghdad with a plan of a sit in to request the closure of the Embassy. pic.twitter.com/YOkP52l6Ao

— Steven nabil (@thestevennabil) December 31, 2019