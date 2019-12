Polska, Estonia, Belgia i Hiszpania – w tych krajach rosła ideowa prawica. Podsumowanie 2019 roku w Europie

Prawica w Europie w 2019 roku radziła sobie na scenie politycznej ze zmiennym szczęściem. Sukces w wyborach odniosła w czterech krajach – Polsce, Estonii, Belgii i Hiszpanii. Jaki jest stan ideowej prawicy w Europie? O analizę pokusił się portal bloomberg.com.

Artykuł zatytułowano „Skrajna prawica w Europie utknęła w martwym punkcie”. Sugeruje, że popularność ideowej prawicy w Europie spada, ale jednocześnie dodaje, że w niektórych krajach może liczyć na ponad 20 proc. poparcia.

2019 rok przyniósł wybory w ośmiu krajach. W czterech z nich ideowa prawica poprawiła swój wynik w stosunku do ostatnich wyborów. Wśród nich jest Konfederacja Wolność i Niepodległość, estońskie EKRE, hiszpański Vox oraz Interes Flamandzki w Belgii.

Gorsze (lub znacznie gorsze) wyniki odnotowały partie w Austrii, Danii, Grecji i Finlandii. Średnie poparcie wyniosło 12,1% – o 0,4 pp. więcej niż w poprzednich wyborach w swoich krajach. Średnią zawyżyła Konfederacja, która została odnotowana jako nowa partia polityczna. Zdecydowanie zaniżyła natomiast prawica w Austrii, gdzie upadł rząd współtworzony przez Partię Wolności (FPOe).

Biorąc pod uwagę średnią sondażową, na koniec 2019 roku partie ideowej prawicy w Europie mogą cieszyć się poparciem na poziomie 14 proc. Czyli tyle, ile w ubiegłym roku.

Pięć partii cieszy się jednak poparciem przekraczającym 20 proc. To Liga Północna Matteo Salviniego we Włoszech, Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen we Francji, Szwajcarska Partia Ludowa oraz partie w Finlandii i Szwecji.

