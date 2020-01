Ambitne plany Mentzena na 2020 rok. Stawia na walkę o przedsiębiorców

Sławomir Mentzen podsumował 2019 rok w swoim wykonaniu. Kreśli ambitne plany na kolejne 366 dni, również na niwie prywatnej.

Jeśli chodzi o plany polityczne, Mentzen przewiduje żmudną i mozolną pracę w terenie, która w przyszłości miałaby zaowocować wzmocnionymi strukturami, co z kolei przełoży się na wyższe poparcie wyborcze.

„Udało się przebić przez linię obrony przeciwnika i zdobyć odległy przyczółek. Aby się tam utrzymać, trzeba teraz skoncentrować się na logistyce, podciągnięciu zaopatrzenia i okopaniu się na wysuniętych pozycjach. Jest to może mniej efektowne, ale niezbędne by w przyszłości pójść jeszcze dalej (…) Jeżeli to się nie uda, pretensje będziemy mogli mieć tylko do siebie” – ocenia.

Plany Mentzena na 2020 rok

W 2020 roku Mentzen chce się również skupić na rozwijaniu swojego prywatnego biznesu. Jak na razie jego kancelaria adwokacka prężnie funkcjonuje w Toruniu. Kolejnym przystaniem ma być Warszawa, a jeśli uda się w stolicy, to i kolejne polskie miasta.

W ramach kancelarii polityk Konfederacji pragnie również jeszcze bardziej rozwinąć doradztwo podatkowe. „Zamierzam spopularyzować kolejne istniejące w naszym prawie podatkowym ulgi o których wielu przedsiębiorców jeszcze nie wie. Liczę na to, że w tym roku uda się zostawić sporo pieniędzy w kieszeniach przedsiębiorców” – planuje Mentzen.

Pozostając w temacie przedsiębiorców, Mentzen chciałby zaktywizować ich do intensywnej walki o swoje. „Walki o traktowanie nas przez rząd jak ludzi a nie jak owce do strzyżenia. Jeżeli przedsiębiorcy nie zaczną aktywniej walczyć o swoje, to rządzący nas po kolei rozkułaczą” – pisze.

Posłużyć temu ma m.in. otworzenie specjalnego kanału na YouTube, gdzie główne skrzypce będzie grał sam Mentzen. A więcej szczegółów zdradzi za kilka tygodni.