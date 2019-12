Atak nożem w Zakopanem. Sprawca zatrzymany

Na zakopiańskim osiedlu Pardałówka podczas nocy sylwestrowej doszło do zdarzenia z użyciem noża; napastnik ranił poszkodowanego w szyję – poinformowała PAP policja w Sylwestra.

„Wszystko wskazuje na to, że było to nieporozumienie pomiędzy dwiema osobami. Napastnik użył noża i początkowo rana wyglądała na bardzo poważną, bo zadaną w okolicy szyi. Po przewiezieniu rannego do szpitala okazało się, że życiu poszkodowanego nie zagraża niebezpieczeństwo, ponieważ został raniony w tylną część szyi, czyli kark” – powiedział PAP rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.

Do zdarzenia doszło przy sklepie jednej z sieci handlowych i zostało zarejestrowane przez monitoring. Sprawca został zatrzymany przez policję i osadzony w policyjnym areszcie. Policjanci pracują też na miejscu zdarzenia. (PAP)