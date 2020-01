Dostęp do broni. Dobry człowiek z bronią powstrzymał złego człowieka w Teksasie przed masakrą

Do strzelaniny doszło w niedzielę przed południem czasu lokalnego podczas mszy w teksańskim kościele West Freeway Church of Christ. W przeciwieństwie do innych stanów, w Teksasie wierni mogli legalnie się bronić.

Tylko dzięki powszechnemu dostępowi do broni zapobiegnięto istnej masakrze. – Jestem wdzięczny członkom tego kościoła, że błyskawicznie podjęli decyzję o zabiciu napastnika. Dzięki temu udało się uniknąć większego rozlewu krwi – oświadczył gubernator stanu Teksas Greg Abbott.

– Jestem wdzięczny naszemu rządowi, że mamy szansę bronić samych siebie. To niewątpliwie uratowało życie wielu wiernym – powiedział Britt Farmer, przedstawiciel kościoła. – Dwóch bohaterskich parafian uratowało życie wielu ludziom – to inna z wypowiedzi, tym razem szefa Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Teksasu, Jeffa Williamsa.

God Bless the state of Texas —

West Freeway Church of Christ Senior Minister Britt Farmer ..

I am thankful to our government that has allowed us the opportunity to protect ourselves ..this undoubtedly saved the lives of many citizens inside that church

pic.twitter.com/p0jhIZ5UWN

— Ruthann (@TeaBoots) December 30, 2019