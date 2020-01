Franciszek bije i przeprasza. Matteo Salvini kpi z papieża [WIDEO]

Incydent, do jakiego doszło w czasie wizyty papieża na placu, dokąd poszedł obejrzeć stojącą tam szopkę, zarejestrowały kamery.

Na nagraniu, rozpowszechnionym przez media, widać, jak jedna z kobiet tak mocno chwyciła papieża za rękę w czasie powitania, że gdy odchodził, szarpnęła go wykręciła mu ją. Wtedy papież Franciszek wyraźnie zagniewany uderzył ją w dłoń i skarcił, by wyrwać się z jej uścisku.

Zwracając się w środę w południe do wiernych zebranych na placu papież powiedział przed modlitwą Anioł Pański: „Wiele razy tracimy cierpliwość, przepraszam za zły przykład wczoraj”.

Zakpić z papieża postanowił Matteo Savini, były wicepremier Włoch i szef Ligii. Ma Twitterze udostępnił nagranie pokazujące jak według niego powinien zareagować papież.

Pope Francis has used his New Year message to denounce violence against women, hours after slapping a woman's hand to free himself from her grip. https://t.co/ULC8HoxWS9 pic.twitter.com/lWaf5tQmO8

— CNN International (@cnni) January 1, 2020