Grzegorz Braun SHOW w TVP INFO. „Zdziczenie obyczajów” [WIDEO]

Grzegorz Braun był gościem noworocznego odcinka programu „Minęła 20” w TVP Info. W towarzystwie gości z innych partii politycznych komentował bieżące sprawy i kolokwialnie mówiąc „dał czadu”.

Zgromadzeni w studio TVP Info goście rozmawiali między innymi o płonących samochodach na przedmieściach Paryża. Stało się to już stałym elementem „świętowania” Sylwestra w stolicy Francji.

Grzegorz Braun szybko wskazał na przyczynę takiego zachowania. – Zdziczenie obyczajów – powiedział poseł Konfederacji.

Polityk odniósł się też do protestów we Francji, gdzie rząd zapowiedział podniesienie wieku emerytalnego z 62 do 64 lat.

– Tym się kończy socjal. Tym się kończy wpuszczanie ludzkości w socjalistyczny kanał. Tym się kończy łatanie budżetu poprzez podnoszenie podatków, obietnice na dłuższą metę niemożliwe do pokrycia – zaczął Braun.

– Jeśli towarzyszy temu jeszcze w otulinie propagandy poprawności politycznej, multi-kulti, masowy import uchodźców-nachodźców, którzy nie mają i nie chcą mieć nic wspólnego z naszym pionem i korzeniem cywilizacyjnym, to kończy się to zamętem i autodestrukcją państwa – dodawał.

– Na tym tle widzimy, jak wiele jeszcze w Polsce jest do stracenia. Jesteśmy nadal oazą normalności, spokoju. No cóż, kiedy socjal i tu zagraża, kiedy komuna wznosi hasła rewolucji pod sztandarem już nie koniecznie czerwonym z sierpem i młotem, ale pod sztandarem tęczowym, zielonym – mówił.

– Ta rewolucja i do nas dociera, i temu państwo polskie powinno się wyraźnie przeciwstawić – podkreślił Grzegorz Braun.