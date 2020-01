Makabryczna wizja! Jasnowidz Jackowski przepowiada co wydarzy się w 2020 roku

Jasnowidz Krzysztof Jackowski podczas youtubowej relacji na żywo na swoim kanale postanowił skupić się na oczach widzów i przedstawić swoje wizje na nadchodzący rok 2020. Przewiduje m.in. rewolucję w jakimś państwie Europejskim, wojnę na Bliskim Wschodzie i katastrofę samolotu w Polsce.

Na wstępie jasnowidz Krzysztof Jackowski postanowił się lekko usprawiedliwić i powiedział, że z tymi jego wizjami na przyszłość różnie bywa. Przypomniał kilka wizji, które okazały się trafne, w tym najsłynniejszą z jego wizji dotyczącą kryzysu w 2008 roku.

Zapewne Jackowski chciał lekko się usprawiedliwić, bo od lat zapowiadał wielki, być może wojenny, niepokój na świecie. Wg jego wcześniejszych przepowiedni ostatnim spokojnym rokiem na świecie miał być rok 2018, a w 2019 roku miała się zacząć odczuwalna zawierucha. Wręcz wojna. Jednak nic ponad światową normę zamętu się nie wydarzyło.

Krzysztof Jackowski dużo większą skuteczność ma w odnajdywaniu zaginionych, głównie już niestety nieżyjących osób. Sam podkreśla, że to jego główne zajęcie i wykonuje je bardzo dobrze.

Jackowski poprosił, żeby jego wizje potraktować na luzie, w ramach zabawy, bo jak mówi z takim podejściem najczęściej udaje mu się coś przewidzieć.

Rewolucja w Europie

„Pierwsza rzecz jaka mi się kojarzy to długi budynek. Jest to budynek związany z czymś politycznym i chyba nie w Polsce. Ten budynek będzie płonął, wielki pożar. Może coś tam wybuchnie w tym budynku?” – przedstawiał swoją wizję jasnowidz Jackowski.

„Będzie się o tym dużo na świecie mówiło, dlatego, że będzie to ważny politycznie budynek gdzieś w świecie. To może być w początkowej fazie roku. Styczeń, luty. Nocą to się wydarzy. To będzie miało związek z wielkimi zamieszkami. Logicznie sugeruję, że to może być w Europie.”

„To może graniczyć ze słowem rewolucja, chociaż z tego nie musi wyniknąć rewolucja. Styczeń, luty. Każdemu z nas może się Francja kojarzyć z racji tego co się tam dzieje, ale to nie musi być Francja” – powiedział jasnowidz z Człuchowa.

„W jakimś państwie zacznie się coś jak rewolucja. Żywność będzie rozdawana ludności. Tak jakby rząd upadł. Będzie rewolucja jakaś.”

„To się wydarzy w nocy, od jakichś protestów. Zgromadzenie ludzi, a w nocy to rozgorzeje i spłonie jakiś wielki budynek wagi państwowej. Gdzieś się to wydarzy tu w Europie. Stanie się to niepozornie. Duża rewolucja. Może źle to nazywam, zacznie się coś dużego. Będą potem żywność rozdawali tam ludziom. Czeka nas coś dużego w jakimś państwie. Nie wiem w jakim.”

„Tam gdzie wybuchnie ta rewolucja to Unia Europejska będzie chciała wysłać wojsko, ale państwo, którego to dotknie, będzie się temu sprzeciwiało. Sam jestem ciekawy gdzie to może być” – podsumował Jackowskie.

Bliski Wschód i wojna

„Rok 2020 będzie rokiem bardzo niedobrym. Politycznie, na świecie, w Europie, ale też na Bliskim Wschodzie. Trump zdradzi Bliski Wschód. Cokolwiek miałoby to nie znaczyć poczułem, że Trump zdradzi Bliski Wschód. Postąpi jak Piłat. Przyzwoli na to, co się będzie działo na Bliskim Wschodzie, ale zrobi to w taki sposób, że decyzyjność Ameryki w tym temacie będzie znikoma.”

„2020 rok będzie rokiem bardzo brzydkim dla Bliskiego Wschodu. Mimo, że Ameryka jako pierwsza siła działająca na Bliskim Wschodzie wycofa się, będzie to znaczyło, że dają zgodę na to co się będzie tam działo. Niebezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie otworzy się i potrwa do 2022 lub 2023 roku. Im bliżej 2022 i 2023 roku tym to się będzie bardziej nasilało. Od 2020 roku będzie się mówiło o powstającej groźnej wojnie kilku narodów na Bliskim Wschodzie. Iran na pewno tą wojną będzie też dotknięty.”

„Trzy bardzo ważne rzeczy wydarzą się w 2020 roku na Bliskim Wschodzie. Trzy punkty zapalne i za każdym razem będzie z nich mogła wyniknąć poważna wojna. Pierwszy wydarzy się góra do marca.”

„Muszę użyć słowa wojna. Na Bliskim Wschodzie trwa już wojna od kilku lat i nic nie zapowiada, że się skończy. 2020 to są dwie dwudziestki. Dwie połowy równe. W mojej ocenie świat poszedł w złym kierunku. 2020 rok to jest rok, w którym moje słowo „wojna” znajdzie swoje usprawiedliwienie już od początku roku” – podsumował Jackowski.

Atak chemiczny na Izrael

„O cholera! Na Izrael w 2020 roku spadnie coś w rodzaju bomby chemicznej. Sama bomba nie wyrządzi szkód, ale to co z niej wyjdzie. Z tego się zrobi wielki bałagan na Bliskim Wschodzie.”

Wybory prezydenckie w Polsce

„Te wybory wygra na pewno Andrzej Duda. Opozycja totalna da kompletną plamę i będzie to mogło mieć związek z panią Kidawą Błońską. Przed wyborami wydarzy się coś takiego, że pani Kidawa Błońska straci na sile. O dziwo straci to przez opozycję. Dużo wskazuje na to, że jest wielka szansa iż pan obecny prezydent wygra wybory w pierwszej turze. Nawet sondaże okażą się nieprawdziwe. Wynik wyborczy nas zaskoczy. Obecny prezydent wygra z dużą przewagą w pierwszej turze. Opozycja sama sobie zaszkodzi.”

Pogoda

„Mam takie wrażenie, że pogoda, zima, będzie taka bardzo umiarkowana. Lekki podmuch zimy w pierwszej fazie stycznia po czym od połowy stycznia czeka nas nostalgiczne przedwiośnie. Bez powrotu zimy, nudna pogoda.”

Rząd PiS

„W 2020 roku zauważymy coś bardzo dziwnego w polityce obecnego rządu. Rząd wbrew rozumieniu obserwatorów będzie robił dużo żeby poróżnić się z Unią Europejską. Nie to, że będzie się kłócił z UE, ale będą takie decyzje, z których Unia nie będzie zadowolona. Wręcz przeciwnie, UE będzie miała do tego rządu pretensje” – stwierdził jasnowidz Krzysztof Jackowski.

„W trakcie tego będzie można zauważyć, że rząd robi to celowo. Ma to związek z polityką międzynarodową i jest dużym ukłonem dla Stanów Zjednoczonych. Niektórzy się będą mogli dopatrywać w decyzjach rządu tego, że Polska jest klinem politycznym w UE. I to będzie dyktowane przez Amerykanów. Tak mi się wydaje.”

„Kojarzy mi się już od wiosny duży problem z rolnictwem w Polsce. Rolnicy z powodu jakiejś decyzji zaczną mocno protestować. Natomiast rząd będzie też protestować w stosunku do UE i będzie zarzucał UE, że polskie rolnictwo celowo jest hamowane.”

Kryptowaluty

„Co było dobrego z nimi dla inwestorów, to już za nimi. Kryptowaluty w 2020 roku dużo stracą.”

Katastrofa samolotu w Polsce

„Nie powinienem tego mówić, ale w Polsce kojarzy mi się katastrofa samolotu. Będzie miało to związek z błędem nawigacji. To będzie procedura lądowania albo startu i będzie to błąd nawigowania samolotu.”

Odkrycie medyczne

„W 2020 roku wydarzy się nieprawdopodobne, przełomowe odkrycie związane z DNA. Będzie to miało związek z tym, że znajdzie się klucz, po którym będzie można z DNA wyczytać złożoność ewentualnej choroby na przyszłość. Znając to będzie można tej chorobie zapobiec. To będzie przełomowe, bo da możliwość zapobiegania czemuś, co jest zakodowane w organizmie, ale jeszcze się nie wydarzyło.”

Przełom technologiczny

„To w cale nie musi się wydarzyć w 2020, ale kojarzy mi się, że będzie przełom jeżeli chodzi o pamięć. Kompletnie tego nie rozumiem. Będzie to nowa technologiczna pamięć i będzie to… sprasowana woda. I będzie to doskonała pamięć dla elektroniki.”

Jasnowidz Krzysztof Jackowski zapowiedział kolejne wizje na żywo jeszcze przed końcem 2019 roku.