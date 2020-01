Potworna Xia nad Polską. Śnieg, śnieg z deszczem i mróz [PROGNOZA POGODY]

Początek nowego roku powitał nas niezbyt przyjemną pogodą. Jednocześnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega kierowców. Pierwsze dni 2020 roku będą stały pod znakiem opadów śniegu, śniegu z deszczem i przymrozków.

Marna pogoda na początku 2020 roku to efekt Wyżu Xia, który przywędrował znad Czech. To właśnie on odpowiedzialny jest za noworoczne ochłodzenie, opady śniegu i śniegu z deszczem.

– Za jego sprawą zaczyna do nas napływać umiarkowanie ciepłe powietrze polarno-morskie – donosi TVN24. W Nowy Rok na termometrach w całym kraju najwyżej kilka stopni powyżej zera, w niektórych miejscach Polski termometry pokażą mniej niż zero stopni Celsjusza.

Do tego nieprzyjemne odczucia wzmacnia silny wiatr, który miejscami osiąga w porywach do 70 km/h. W wielu miejscach Polski będzie niebezpiecznie na drogach. GDDKiA ostrzega, iż miejscami marznące opady śniegu i deszczu ze śniegiem mogą sprawić, że nawierzchnia będzie śliska.

Prognoza pogody na 2 i 3 stycznia

W czwartek utrzymywać się będzie podobna zimowa aura. Najcieplej na północnym-zachodzie kraju, gdzie termometry pokażą nawet 5 st C. W większości regionów Polski od 2 do 4 st C., 2 stycznia raczej nie spodziewamy się opadów deszczu.

Bardzo podobna pogoda będzie w piątek 3 stycznia. W całym kraju od 2 st C. na Podkarpaciu, przez 4 st C. w Centrum, do 6 st. C na Dolnym Śląsku. W piątek istnieje jednak znacznie większe prawdopodobieństwo opadów deszczu i deszczu ze śniegiem.

Źródło: wp.pl/pogodynka.pl