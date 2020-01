Robert Biedroń chce zostać pierwszą damą? „Doczekaliśmy się! #Śmiszek2020”

Nowe wpisy polityków Roberta Biedronia i Krzysztofa Gawkowskiego z Lewicy sugerują, że to Krzysztof Śmiszek będzie ich kandydatem na prezydenta. „#Śmieszek2020” napisali obaj na Twitterze. Oznaczałoby to, że Biedroń chce zostać… pierwszą damą?

Wciąż nie znamy nazwiska kandydata na prezydenta Lewicy, choć wchodzimy już w rok wyborczy. Aspiracje to zostania pretendentem miał ponoć Robert Biedroń, jednak przeciwni są temu lewicowi liderzy.

Teraz na Twitterach polityków Lewicy pojawiły się wpisy opatrzone hasztagami, które sugerują, że kandydatem zostanie Krzysztof Śmiszek.

Jeśli jakimś cudem Polacy by go wybrali, to miejsce Agaty Kornhauser-Dudy na miejscu pierwszej damy, zająłby… Robert Biedroń. Śmiszek jest bowiem jego partnerem.

#Śmiszek2020 Życzę wszystkim dzisiaj dużo uśmiechu, bo jaki pierwszy dzień taki cały nowy rok! ✌🏼🇵🇱 pic.twitter.com/zO2GSvTjgy — Krzysztof Śmiszek (@K_Smiszek) January 1, 2020