Robert Kubica zostaje w F1. PKN Orlen i Alfa Romeo wystawią własną drużynę

PKN Orlen został tytularnym sponsorem zespołu Alfa Romeo Racing w sezonie 2020 Formuły 1. W ramach współpracy Robert Kubica dołączy do ekipy. Logotyp Orlen będzie głównym elementem malowania bolidu i kombinezonów – podał w środę PKN Orlen.

Koncern zapowiedział jednocześnie, że jego nazwa będzie używana w oficjalnej komunikacji zespołu Alfa Romeo Racing Orlen. Oznajmił również, że zupełnie nowym obszarem współpracy pomiędzy PKN Orlen a zespołem będzie szkolenie młodzieży w ramach Orlen Akademii Kartingowej, prowadzonej przez Sauber Motorsport.

– Nasza współpraca z PKN Orlen dotychczas układała się świetnie i cieszę się, że zostajemy razem na kolejny sezon. Zaczynam nowy rozdział w karierze dołączając do Alfa Romeo Racing Orlen. To zespół, który zajmuje szczególne miejsce w moim sercu i miło będzie zobaczyć znajome twarze, które pamiętam jeszcze z Hinwil. Czas i okoliczności się zmieniły, ale jestem przekonany, że determinacja i głód sukcesu pozostaną niezmienne” – powiedział Robert Kubica, cytowany w komunikacie PKN Orlen. „Liczę, że moje doświadczenie pozwoli nam wspólnie wykorzystać szanse, które czekają w nadchodzącym sezonie – dodał.

– W sporcie podobnie jak w biznesie, bardzo ważna jest konsekwencja. Kiedy w ubiegłym roku wspieraliśmy powrót Roberta Kubicy do Formuły 1, wiedzieliśmy, że tworzymy historię sportu, ale też otwieramy nowy rozdział w historii marki Orlen. Miniony sezon przerósł nasze oczekiwania w kontekście korzyści uzyskiwanych dzięki obecności w najbardziej prestiżowych wyścigach świata. Sama wartość ekspozycji naszego logotypu po 16 wyścigach przekroczyła 110 mln zł, znacząco zwiększyliśmy również zyski sieci detalicznej – oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Jak podkreślił, budowa globalnej rozpoznawalności marki pozwoliła też PKN Orlen na rozpoczęcie procesu co-brandingu, w ramach którego docelowo wszystkie europejskie jego sieci mają działać pod jednym szyldem.

– Dziś robimy kolejny ważny krok na tej drodze wiążąc się z zespołem o olbrzymiej tradycji i historii. Naszym ambasadorem pozostaje Robert Kubica, niezmiennie lubiany, jeden z najszybszych kierowców świata – zaznaczył Obajtek.

Logo Orlen na bolidach F1

Informując o projekcie Alfa Romeo Racing Orlen, PKN Orlen podał, że w ramach pakietu sponsorskiego, w stosunku do ubiegłego sezonu, „znacząco zwiększy się ekspozycja marki Orlen”.

– Logotyp koncernu znajdzie się w oficjalnej nazwie zespołu, a cała komunikacja będzie prowadzona z wykorzystaniem nazwy Alfa Romeo Racing Orlen. Logotyp z orłem pojawi się na bolidach zespołu, m.in. na tylnym i przednim skrzydle, obręczy halo, lusterkach oraz na sekcjach bocznych. Widoczny będzie także na klatce piersiowej i plecach kombinezonów oraz w trzech miejscach na kaskach wszystkich kierowców – wyjaśnił koncern.

Zwrócił przy tym uwagę, że dodatkowo logotyp marki Orlen znajdzie się na odzieży mechaników i personelu zespołu oraz na transporterach, wnętrzu garażu i motorhome.

– Umowa z Alfa Romeo Racing przewiduje ponadto znacznie większe niż do tej pory zaangażowanie kierowców i członków zespołu w działania eventowe PKN Orlen, w tym w szczególności wsparcie organizowanej przez Koncern największej imprezy motoryzacyjnej w Polsce, VERVA Street Racing. Dotyczy to także Roberta Kubicy, który zostanie rezerwowym kierowcą Alfa Romeo Racing Orlen – oznajmił koncern.

Zapowiedział jednocześnie, że w ramach współpracy, do Orlen Akademii Kartingowej prowadzonej przez Sauber Motorsport, szwajcarską firmę, która prowadzi i zarządza Alfa Romeo Racing w Formule 1, dołączy trzech młodych kierowców z Polski.

– Jest to kontynuacja działań rozpoczętych przez koncern w 2018 r., mających na celu wyłonienie i wyszkolenie następców Roberta Kubicy. Firma jest sponsorem strategicznym polskich serii kartingowych. W nadchodzącym sezonie wystartuje w nich ok. 200 zawodników, w tym 30 młodych kierowców nominowanych do Akademii Orlen Team – podkreślił PKN Orlen.

Wszystko za państwowe pieniądze

Podsumowując: PKN Orlen, czyli spółka skarbu państwa, wyda ogromne środki na pomoc sportowcowi, który przez cały ostatni sezon nie odnosił sukcesów. Na dodatek firma będzie wspomagała finansowo sport, który ma niską oglądalność w naszym kraju i nie ma tu żadnego umocowania kulturowego.

Źródło: PAP/Nczas.com