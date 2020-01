Włochy opodatkują Google i Facebooka. Rzym wprowadza podatek cyfrowy

Rzym przegłosował opodatkowanie cyfrowych gigantów. Włoski podatek cyfrowy wyniesie 3 proc. od uzyskanych przychodów.

Obciążone nim zostaną firmy, których globalne przychody wynoszą 831 mln dolarów, a które to mają ponad 6 mln dolarów przychodów w samych Włoszech. Tym samym opodatkowane zostaną takie firmy jak Amazon, Apple, Facebook, Google czy Microsoft.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać już od stycznia. Wcześniej, nie czekając na jednolite unijne rozwiązanie, podatek cyfrowy wprowadziła Francja.

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019