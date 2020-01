Andrzej Duda zagrożony?! Znany astrolog zdradził przyszłość prezydenta

Zanany astrolog Piotr Piotrowski zdradził jakiej przyszłości mogą spodziewać się prezydent Andrzej Duda i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Według gościa Moniki Jaruzelskiej w programie „Towarzyszka panienka”, rok 2020 może w polityce przynieść duże zmiany.

Kto może być zagrożony? Piotr Piotrowski wskazuje dwie postaci – Andrzej Duda i Jarosław Kaczyński – to dla nich kolejnych 12 miesięcy może okazać się bardzo ciężkie. Pierwszy jeśli nie zdobędzie poparcia kobiet może mieć kłopoty z reelekcją, a drugi może spodziewać się zdrady!

Zdaniem astrologa to co pokazuje niebo może być zaskakującym zwiastunem dla najważniejszych polityków w państwie. – Nie byłbym taki pewien, czy Andrzej Duda bezproblemowo przejdzie do drugiej kadencji. Jego horoskop jest bardzo ciekawy. Jeśli kobiety będą po jego stronie to może wygrać – stwierdził zagadkowo astrolog.

– Już wiemy, że Małgorzata Kidawa-Błońska będzie jego konkurentką. Duda znacznie trudniej sobie poradzi z kobietą niż z mężczyzną. Ciężko mu będzie wchodzić w konflikt z kobietą – ocenił Piotrowski. Dodał też, że przy dobrej kampanii Kidawa-Błońska może bardzo zagrozić Dudzie.

Jego zdaniem czujny musi być prezes PiS, bo zdrada czai się z najmniej spodziewanej strony. – Jarosław Kaczyński może zostać zawłaszczony przez świat swoich urojeń i zdrady. Albo przez ludzi, którzy go otaczają albo przez samego siebie. Tak jakby jakiś wewnętrzny zdrajca dochodził do głosu i posuwał mu wcale nie konstruktywne rozwiązania – mówił Piotrowski.