Mocny spór Brauna z Klarenbachem. Poszło o Stonogę i Ziobro [VIDEO]

Grzegorz Braun był gościem programu „Minęła 20” w TVP Info. Polityk Konfederacji wytknął stacji prorządowej pomijanie ważnych tematów. Gdy podawał przykład, wywołała się ostra dyskusja z redaktorem prowadzącym, Adrianem Klarenbachem.

– Układam sobie w głowie listę tematów, które nie zagościły na antenie w minionym sezonie – zaczął wypowiedź Braun.

– Przebój ostatniego tygodnia w sieci to rzeczy bardzo nieprzyjemne u ministra sprawiedliwości Ziobro. Jego sprawy prywatne i nie tylko prywatne. Zaginiony laptop, który rzekomo wpadł do wanny i dlatego dane ze służbowego sprzętu gdzieś zniknęły, odzywają się świadkowie koronni… – mówił Braun.

W tym momencie przerwał mu prowadzący red. Klarenbach. – Przychodzi pan do programu, bardzo się z tego powodu cieszę i za każdym razem będę pana bardzo serdecznie zapraszał. Stwarzał Pan, przynajmniej na początku naszego dzisiejszego spotkania, osobę, która chce rozmawiać poważnie. Jeżeli Pan w tej chwili leci plotkiem… – próbował przywołać do porządku Brauna.

– Żadnym plotkiem. Jeżeli pan próbuje zwekslować ten temat, to ja się zastanawiam, ile tygodni będziecie jeszcze czekać, zanim odnotujecie te znaki zapytania – ciągnął Braun. – Powołuje się pan na Stonogę, który ma zero wiarygodności – to odpowiedź Klarenbacha.

– Nie powołuję się na niewiarygodnych publicystów i uczestników życia politycznego. Pytam o laptop ministra sprawiedliwości. Państwo o to nie pytacie i to jest jeden z przebojów, które nigdy nie zostaną zagrane na tej antenie – nie dawał za wygraną.

– Z całą pewnością. W ploty nie będziemy się bawić – zakończył Klarenbach i oddał głos innemu z gości.

W dalszej części programu Braun pytał, gdzie jest osłona kontrwywiadu Rzeczpospolitej Polskiej.